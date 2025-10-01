Reid & Compañía participa en Exposición Comercial de Asonahores

La División de Construcción, Agrícola e Industrial de Reid & Compañía, establecida en mayo de 2002, formó parte de la 37 Exposición Comercial de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), el evento más influyente de la cadena de valor turística en el país y en el Caribe.

Durante la feria, los presentes compartieron con los principales ejecutivos de esta compañía, quienes ofrecieron información de primera mano al tiempo que les mostraban su portafolio de marcas y servicios posventa.

El gerente de ventas, Stalin Pérez, comentó que Reid & Compañía es el representante de Komatsu, líder global en la venta de equipos para construcción y minería entre las cuales destacó las excavadoras, retroexcavadoras, motoniveladoras, camiones articulados, camiones mecánicos, cargadores frontales, minicargadores, tractores sobre orugas, miniexcavadoras y montacargas.

Reid & Compañía, S. A. también representa otras marcas de renombre en el sector como son los montacargas Maximal con baterías de litio; JLG, líder mundial en equipos de acceso y plataformas elevadoras; Atlas Copco, equipos livianos para construcción y minería.

Asimismo, Dulevo, barredoras viales e industriales; Dynapac, equipos para compactación de suelo y pavimentación de asfalto; MB Crusher, trituradoras, cribadoras y fresadoras, y Wanco, equipos de seguridad vial.

Con la presencia de Reid & Compañía en la 37ª Exposición Comercial de Asonahores reafirma su compromiso con los sectores productivos del país, facilitando el acceso a equipos de alta tecnología a través de amplia oferta de servicio y contribuyendo al fortalecimiento del turismo, principal motor de la economía dominicana.

