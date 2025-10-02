Anuncian la decimoprimera edición de Alerta Rosada

Doris Alburquerque, Vanessa Caminero y Natacha Quiterio, en la XI edición de Alerta Rosada. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

Octubre es el Mes de la Concienciación Contra el Cáncer y con él llega la iniciativa Alerta Rosada, la cual se ha convertido en una tradición que, en sus jornadas, lleva opciones gratuitas para la detección temprana del cáncer.

Los detalles de su edición para 2025, que corresponde a la número 11, fueron revelados durante un encuentro en el restaurante Cava Alta, por parte de representantes de Mapfre y Grupo Ramos, organizadores del evento.

Las jornadas contarán con consultorios móviles para la realización de chequeos gratuitos a cargo de médicos especialistas. Estos espacios estarán disponibles en las tiendas Sirena y plazas comerciales de diferentes localidades, hasta el 30 de octubre.

"La detección temprana salva miles de mujeres y hombres cada año, y nuestra misión es acompañarlos, educar y generar conciencia", expresó Doris Alburquerque, gerente de Prevención y Promoción de Mapfre.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/02/9-25ac2d77.jpg Doris Alburquerque. (FUENTE EXTERNA)

En tanto que, Natacha Quiterio, segunda vicepresidenta de Mercadeo y Desarrollo Corporativo de MAPFRE, destacó que la entidad se ha desarrollado en la confianza y cercanía con la sociedad dominicana.

"Dentro de esa historia, Alerta Rosada ha sido un pilar esencial, porque durante más de la mitad de estos años hemos desarrollado estas jornadas de prevención y concienciación", aseguró.

Durante la velada, Vanessa Alba Caminero, directora ejecutiva de Asuntos y Relaciones Corporativas, destacó: "En Grupo Ramos tiene como propósito mejorar vida, todos los días, también significa estar presentes en los momentos más importantes. Con Alerta Rosada, reafirmamos nuestro compromiso con la salud y el bienestar de las familias dominicanas".

Consideró la detección temprana del cáncer de mama como un acto de amor propio y de esperanza, convencidos de que la prevención salva vidas y genera conciencia para un futuro más saludable.

Datos

Alerta Rosada, con una inversión que supera los 471,000 dólares, ha beneficiado a más de 88,870 personas:

Detectado 1,599 casos y realizado 3,475 actividades, que incluyen jornadas médicas, espacios educativos y alianzas estratégicas que han permitido acercar servicios de detección temprana a la población.

a la población. En el marco de estas jornadas se han indicado 6,575 sonografías y 5,409 mamografías.











