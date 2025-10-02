Claro Dominicana reafirma su compromiso con el desarrollo de la región Norte en Expo Cibao 2025

Claro Dominicana realizó su tradicional cóctel relacional en Expo Cibao, la mayor feria multisectorial de la República Dominicana.

Durante la apertura de su módulo de exhibición, y como parte de la celebración de su 95.º aniversario, los ejecutivos de Claro compartieron con clientes, líderes empresariales y representantes de zonas francas, comercio, agroindustria y otros sectores productivos, reafirmando su compromiso de impulsar la transformación digital y el crecimiento de la región norte.

En el encuentro, Omar Acosta, vicepresidente de Mercadeo y Comunicaciones Corporativas, destacó la visión integradora de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, organizadora del evento, y el dinamismo propio de la zona.

"En Claro nos hemos consolidado como un socio clave para que grandes, medianas y pequeñas empresas del Cibao fortalezcan su productividad y competitividad. Lo hacemos a través de soluciones de conectividad robustas e innovadoras que facilitan su crecimiento y su integración a la economía digital", expresó.

Innovación y productos para apoyar el desarrollo

Como parte de este compromiso, Claro presentó sus nuevos planes de fibra óptica simétrica, con velocidades de hasta 1,000 megas de subida y bajada, diseñados para que hogares y negocios de Santiago y la región norte tengan acceso a la conectividad más potente y confiable, indispensable para crecer en un entorno cada vez más digitalizado.

De igual manera, la empresa destacó cómo la red 5G de Claro está habilitando soluciones que impactan sectores estratégicos como salud, manufactura y agroindustria, con innovaciones que van desde la cirugía robótica hasta sensores para la protección de cultivos, contribuyendo al desarrollo sostenible de la región.

Beneficios exclusivos para la región

En el marco de Expo Cibao, Claro puso a disposición ofertas especiales en planes móviles y servicios fijos, reafirmando que los habitantes del Cibao cuentan con las mejores oportunidades para acceder a la conectividad de vanguardia.

Estas facilidades buscan que más familias y empresas de la región disfruten de servicios avanzados que fortalezcan su crecimiento y competitividad.

"Que el Cibao disfrute de la red más robusta y premiada de República Dominicana es sinónimo de oportunidades. Aquí ponemos lo mejor de nuestra infraestructura al servicio de la gente y las empresas, para que la región continúe creciendo con la fuerza de la innovación", destacó Acosta.