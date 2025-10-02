×
Inauguran cuarta edición de "Cápsula Rosa Pádel Edition"

Este año el evento viene unido a un torneo de pádel, organizado por ProSport Events

    Expandir imagen
    Inauguran cuarta edición de "Cápsula Rosa Pádel Edition"
    Sócrates McKinney, Nina Vásquez, Ana Thomen, Sinead Fachelli, Maylé Vásquez, Leonel Lirio, Ichanell Rodríguez, Paola Rojas, Luis José Betances y Manuel Febrillet. (FUENTE EXTERNA)

    El proyecto de moda solidaria Cápsula Rosa inauguró su cuarta edición, que este año viene unida a un torneo de pádel, organizado por ProSport Events, el cual se estará jugando en las instalaciones de Grove Pádel Club.

    Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Ichanell Rodríguez, presidenta de la Fundación Oncoserv, quien agradeció el apoyo durante cuatro años consecutivos a este proyecto que combina moda con solidaridad. 

    Posteriormente, Paola Rojas, presidenta de ProSport Events, productora del torneo de paddle asociado a la cápsula, destacó la importancia de esta alianza que une dos mundos en favor de una causa tan noble.

    Tras los discursos, se dio inicio a los desfiles con la Colección "Cápsula Rosa", la cual estuvo integrada por los diseños de Leonel Lirio, Rafael Rivero, Sinead Facelli, MCK menswear, Maylé Vásquez, Manuel Febrillet y Cecilia SvoBoda.

    Posteriormente los invitados apreciaron las colecciones de Päla by Paola Rojas, Nina Vázquez, Diana Gissel, Milée Collection, Yenny Vázquez y Glivox, enriqueciendo la velada con la diversidad de sus propuestas creativas y bajo la producción de Sócrates McKinney.

    Expandir imagen
    Jacqueline Nivar, Estela Coiscou y Lisa Pereyra.
    Jacqueline Nivar, Estela Coiscou y Lisa Pereyra. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Odil Martínez y Víctor Richards.
    Odil Martínez y Víctor Richards. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Maylé Vásquez , Laura Fernández y María Eugenia Mera.
    Maylé Vásquez , Laura Fernández y María Eugenia Mera. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Patricia Acosta y Anny Abate.
    Patricia Acosta y Anny Abate. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Axel Wittkop y Marlene Blanco.
    Axel Wittkop y Marlene Blanco. (FUENTE EXTERNA)

    Sobre el torneo

    • El torneo de pádel Cápsula Rosa continuará desarrollándose en Grove hasta el próximo 5 de octubre, consolidándose como una plataforma que impulsa tanto el deporte como la moda con propósito social.

    Los jugadores que participan en este torneo serán Juan Martín Cesca de Argentina y Miguel Vita de España versus Juan Tomás Mejía de la República Dominicana y Juan Rodríguez de España.

    De igual manera, Chandra Capozzi de la República Dominicana y Miguel Vita de España versus Juan Martín Cesca de Argentina y Laura Archiniegas de Colombia.

    TEMAS -

