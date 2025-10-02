Inauguran cuarta edición de "Cápsula Rosa Pádel Edition"

El proyecto de moda solidaria Cápsula Rosa inauguró su cuarta edición, que este año viene unida a un torneo de pádel, organizado por ProSport Events, el cual se estará jugando en las instalaciones de Grove Pádel Club.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Ichanell Rodríguez, presidenta de la Fundación Oncoserv, quien agradeció el apoyo durante cuatro años consecutivos a este proyecto que combina moda con solidaridad.

Posteriormente, Paola Rojas, presidenta de ProSport Events, productora del torneo de paddle asociado a la cápsula, destacó la importancia de esta alianza que une dos mundos en favor de una causa tan noble.

Tras los discursos, se dio inicio a los desfiles con la Colección "Cápsula Rosa", la cual estuvo integrada por los diseños de Leonel Lirio, Rafael Rivero, Sinead Facelli, MCK menswear, Maylé Vásquez, Manuel Febrillet y Cecilia SvoBoda.

Posteriormente los invitados apreciaron las colecciones de Päla by Paola Rojas, Nina Vázquez, Diana Gissel, Milée Collection, Yenny Vázquez y Glivox, enriqueciendo la velada con la diversidad de sus propuestas creativas y bajo la producción de Sócrates McKinney.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/02/capsula-rosa-2-5185af2f.jpg Jacqueline Nivar, Estela Coiscou y Lisa Pereyra. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/02/capsula-rosa-3-b7635cfc.jpg Odil Martínez y Víctor Richards. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/02/capsula-rosa-4-0bb87d2b.jpg Maylé Vásquez , Laura Fernández y María Eugenia Mera. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/02/capsula-rosa-5-fe4ded87.jpg Patricia Acosta y Anny Abate. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/02/capsula-rosa-6-0f205117.jpg Axel Wittkop y Marlene Blanco. (FUENTE EXTERNA)

Sobre el torneo

El torneo de pádel Cápsula Rosa continuará desarrollándose en Grove hasta el próximo 5 de octubre, consolidándose como una plataforma que impulsa tanto el deporte como la moda con propósito social.

Los jugadores que participan en este torneo serán Juan Martín Cesca de Argentina y Miguel Vita de España versus Juan Tomás Mejía de la República Dominicana y Juan Rodríguez de España.

De igual manera, Chandra Capozzi de la República Dominicana y Miguel Vita de España versus Juan Martín Cesca de Argentina y Laura Archiniegas de Colombia.

