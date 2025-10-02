Portal celebra su segundo aniversario

La empresa de procesamiento de pagos electrónicos, Portal, celebró su segundo aniversario en el mercado dominicano.

Con una propuesta de valor integral dirigida a comercios, entidades de intermediación financiera, facilitadores de pagos y Fintechs en general, la empresa reafirma su visión de modernizar la aceptación de pagos en el país.

En el marco de esta celebración la firma llevó a cabo un encuentro con el sector financiero, donde participaron más de 100 ejecutivos de entidades de intermediación, representantes de entes reguladores, clientes y proveedores tecnológicos.

La actividad permitió compartir logros, experiencias y planes futuros, en un ambiente de colaboración y networking que refuerza el papel de Portal como un actor clave en la transformación del ecosistema de pagos dominicano.

Durante el evento, Fabio Báez, vicepresidente ejecutivo, habló sobre el trayecto y evolución de la compañía y su visión de futuro:

"Hemos iniciado una transición de un adquirente tradicional hacia un modelo que podemos llamar neo adquirente, caracterizado por mayor flexibilidad, una amplia capacidad de integración con terceros y la incorporación de múltiples soluciones de pago que responden a las necesidades actuales de comercios y consumidores", señaló Báez.

Este enfoque impulsa una nueva etapa en la industria, donde la innovación tecnológica y la cercanía con los clientes se convierten en los pilares para expandir la aceptación y fomentar la inclusión financiera.

En estos dos años, Portal ha registrado un crecimiento de más de 35% en su volumen de facturación, posicionándose como un procesador importante a través de las principales pasarelas de comercio electrónico de República Dominicana.

Nuevos negocios

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/02/foto-1-932fc766.jpg Patricia Díaz Metz, Fabio Báez y Juan Utate. (FUENTE EXTERNA)

Asimismo, la compañía ha incrementado en más de 40% su base de nuevos negocios, abarcando desde nano merchants hasta grandes corporaciones, y ha consolidado su liderazgo en la aceptación de pagos en el sector transporte.

Estos avances se complementan con una propuesta multicanal que incluye aceptación con:

POS

Links de Pago

Códigos QR

Tap to Phone

Comercio electrónico

Todos ellos con interoperabilidad con bancos, fintechs y facilitadores de pago; seguridad y cumplimiento normativo bajo estándares globales y locales; así como flexibilidad tecnológica que permite la integración con plataformas de terceros y la personalización para distintos tipos de comercios.

De la misma forma y como parte de esta nueva fase de consolidación, Portal lanzó la campaña "La Herramienta Incorrecta No Mueve tu Negocio", un concepto que resalta la importancia de contar con soluciones adecuadas para la gestión comercial.

Sobre los próximos pasos de la compañía, Fabio Báez concluyó: "Nuestra meta a cinco años es que República Dominicana se convierta en referente regional en innovación de pagos digitales, con PORTAL como socio estratégico de comercios, fintechs y entidades financieras".