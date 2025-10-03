Aliss Dominicana da la bienvenida a la Navidad 2025 con "Momentos Mágicos"

Aliss Dominicana celebra la llegada de la temporada navideña con una propuesta a la que ha nombrado "Momentos Mágicos". La dio a conocer durante una actividad en su tienda de Metro Plaza, donde reunió a clientes, amigos, celebridades y personalidades del ámbito social en un evento que combinó glamur, calidez y, sobre todo, espíritu festivo.

La comunicadora Iamdra Fermín condujo la actividad , resaltando las características que resaltan en las ocho colecciones que trae Aliss para esta época.

"Cada colección es una invitación a crear espacios únicos, pensados para distintos gustos y estilos de vida", señaló Iamdra Fermín, mientras describía entre sonrisas los detalles de los diseños: desde cascanueces en tonos rosa pastel hasta árboles majestuosos en dorado y plateado.

En tanto que, Sandra Infante, gerente País de Aliss Dominicana, en sus palabras centrales destacó la misión de la marca: ofrecer a los dominicanos propuestas exclusivas de decoración que inspiren a celebrar y compartir en familia.

Ocho colecciones, ocho estilos

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/04/img-20251002-wa0196-f2c49730.jpg Cada propuesta evoca la alegría de la época a través de un estilo propio. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/04/20251002191558-42a9fac2.jpg Una apuesta a la elegancia. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/04/20251002191942-600c079e.jpg Una colección única. (SAMIL MATEO)

La gran protagonista de la noche fue la presentación de las ocho colecciones navideñas exclusivas de Aliss . Cada una fue revelada a través de un recorrido temático que permitió a los invitados sumergirse en distintas formas de vivir la Navidad:

Cotton Candy : dulzura en tonos rosa y menta .

Everwhite : elegancia serena en blanco y plata .

Amber Warmth : calidez dorada y festiva .

Dear Santa : el encanto clásico en rojo y verde .

Velvet Reign : lujo y sofisticación en terciopelo burdeos .

Holiday Glitz : brillo y glamour en dorado y plateado .

Redberry Woods : inspiración natural con frutos rojos y verdes del bosque.

Peppermint Twist: frescura alegre en rojo y blanco.

Beneficios y sorpresas para la temporada

Además de las propuestas de decoración, se anunció facilidades especiales y beneficios exclusivos para sus clientes, incluyendo ofertas que serán dadas a conocer próximamente en alianza con instituciones financieras.

"Con nuestras ocho colecciones damos formal inicio a la temporada navideña. Tendremos ofertas, concursos, sorpresas y, sobre todo, muchos momentos mágicos", aseguró Sandra Infante durante su discurso.

Una Navidad para todos

La apertura de la Navidad ALISS 2025 no fue solo un lanzamiento, sino una verdadera experiencia inmersiva en la magia de la temporada. Entre luces, colores, texturas y sonrisas, los invitados se dejaron llevar por un adelanto de lo que promete ser un diciembre lleno de estilo, tradición y calidez.

Luego de culminado el recorrido por la tienda, los invitados fueron invitados a estar atentos a sus redes sociales, donde se estarán compartiendo novedades, promociones y actividades exclusivas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/04/img-20251002-wa0200-41d3e6a1.jpg Yelhidá Lora, Mendy Rodríguez e Iamdra Fermín. (SAMIL MATEO)