Culmina AlphaRamos, el primer Hackathon de retail de Grupo Ramos

AlphaRamos, la iniciativa impulsada por Grupo Ramos y más de 7 universidades, concluyó con la participación de 48 estudiantes organizados en 12 equipos que durante 22 días desarrollaron propuestas para enfrentar retos reales del sector retail.

La jornada de cierre se realizó con la presentación de las soluciones finales ante un jurado compuesto por algunos integrantes del comité ejecutivo de la empresa.

El Hackathon se estructuró en dos verticales: Tecnología y Comercial/Marketing. En la primera, los estudiantes trabajaron en proyectos con inteligencia artificial, automatización, robótica, cloud y análisis de datos para agilizar procesos internos, mejorar la búsqueda de productos en tienda y reducir tiempos de espera.

En la segunda, propusieron estrategias de producto, experiencias de marca y campañas creativas con énfasis en la conexión con los clientes y el fortalecimiento de las marcas de Grupo Ramos.

Iván Mejía, presidente ejecutivo de Grupo Ramos, expresó: "AlphaRamos pretende convertirse en una verdadera plataforma de fomento de la innovación para construir soluciones que transformen la manera en que el Grupo Ramos se relaciona con sus clientes y el mercado. Creemos en el talento joven, y apostamos a ustedes".

Los equipos recibieron acompañamiento de mentores locales e internacionales durante un proceso que incluyó talleres, visitas a operaciones y sesiones de trabajo intensivo.

El evento contó con el respaldo de 17 patrocinadores, entre ellos empresas globales de tecnología, telecomunicaciones y consumo masivo. Su participación facilitó recursos, asesoría y espacios de aprendizaje que contribuyeron al desarrollo de las propuestas presentadas.

Las universidades participantes

Con su integración, el Hackathon logró reunir un talento diverso y multidisciplinario.

Universidad Católica Santo Domingo (UCSD).

Universidad APEC (UNAPEC), Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).

Universidad Iberoamericana (UNIBE).

Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU).

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y Oklahoma State University (OSU).

Con AlphaRamos, Grupo Ramos se posiciona como la primera empresa del sector retail en República Dominicana en organizar un Hackathon de innovación abierta, estableciendo un precedente en la forma en que la academia, la empresa privada y los aliados estratégicos pueden trabajar juntos para crear soluciones aplicables al mercado.