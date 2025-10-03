Irene Pérez Guerra publica su libro "Índices”

La doctora Irene Pérez Guerra puso en circulación su nuevo libro en colaboración con la Academia de Ciencias de la República Dominicana.

Pérez Guerra destacó que Índices es un documento de gran utilidad para los profesionales de diversas temáticas como la cultura, la historia, la arqueología, la antropología, dominicana y caribeña.

Sirve como una guía para localizar los temas contenidos en las publicaciones, que los historiadores, profesores, alumnos y público en general buscan sobre los tópicos contenidos en el libro.

La escritora señaló que utilizó una técnica original propia, que ha creado para mayor facilidad de uso, influenciada en su formación como lingüista que proporciona una base organizativa lineal.

"Por ejemplo, un estudiante o investigador que hace tesis o sus artículos científicos cuentan con una guía temática, y por autores con un glosario especializado sobre cada uno, en el que se incluyen los años, los números en que aparece cada temática y el número de páginas. Una metodología totalizadora lineal", argumentó la lingüista.

Asimismo, dijo que Índices es un recurso bibliográfico y temático imprescindible para consultar, investigar o escribir.

Sobre la autora

Irene Pérez Guerra es licenciada en letras por la Universidad de Provenza, Francia, y doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Valladolid, España. Maestra de generaciones en diversas universidades, ha desarrollado un encomiable trabajo en varias academias, tanto nacionales como internacionales.

Ha sido Directora del departamento de investigaciones del Instituto Nacional de Formación del Magisterio (Inafocam), evaluadora de programas universitarios del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), subdirectora del Museo del Hombre Dominicano, coordinadora de la comisión de lingüística y literatura de la Academia de Ciencias de la Rep. Dom.,

Asimismo, directora ejecutiva del Programa para la Mejora para la Enseñanza del Español en Unapec, entre muchos otros. Miembro correspondiente de la Real Academia Española de la Lengua.

