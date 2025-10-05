Nestlé Dominicana organiza un encuentro en el Centro Culinario

Nestlé Dominicana conmemoró el Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, con un encuentro en el Centro Culinario de sus oficinas corporativas, donde representantes de medios de comunicación y miembros de la comunidad de Sostenibilidad participaron en una experiencia culinaria.

Por tercer año consecutivo, la experiencia estuvo orientada a mostrar cómo reutilizar los alimentos que suelen sobrar en las cocinas y convertirlos en nuevas recetas con sus productos, esto con el objetivo de multiplicar el mensaje de concientización.

Cuando un mensaje tan poderoso como el de reducir el desperdicio de alimentos se multiplica a través de medios de comunicación, aliados y organizaciones comprometidas, su impacto puede transformar la manera en que la sociedad gestiona los alimentos.

Un aporte de responsabilidad

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/05/4-d7da012b.jpeg Preparación durante el encuentro. (FUENTE EXTERNA)

Con mayor conciencia, es posible contribuir a reducir la pérdida de una quinta parte de los alimentos producidos en el mundo.

Así lo expresó Felisa Vázquez, Especialista en Comunicación Corporativa y Sostenibilidad de Nestlé®, quien destacó:"Con cada edición de esta experiencia de no al desperdicio de alimentos, buscamos inspirar a más personas a ver los alimentos como oportunidades y no como desechos y que pueden ser reutilizados en nuevas y deliciosas recetas".

Este año, además de compartir recetas, crearon espacios de diálogo y aprendizaje para multiplicar el impacto de estas acciones.

También agregó que a través de la iniciativa REgeneración, la marca continúa impulsando el bienestar del planeta mediante pequeñas acciones que generan grandes cambios.

"Buscamos motivar el cambio de hábitos desde la cotidianidad e inspirar a las personas a hacer de la sostenibilidad un estilo de vida. Desde la cocina, podemos contribuir transformando la manera en que percibimos los alimentos que sobran, generando así un impacto positivo en nuestros hogares, en la sociedad y en el planeta".

En esta edición, la experiencia se realizó el 29 de septiembre, Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, junto a la comunidad de RD Sostenible, medio especializado que promueve noticias, tendencias y buenas prácticas de Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad en República Dominicana, ampliando el alcance y la diversidad de participantes.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/05/2-4-131412a4.jpg Los invitados aprendieron recetas de manera divertida. (FUENTE EXTERNA)