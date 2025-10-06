Di Fiore revive su tradicional cóctel navideño

La tienda de Di Fiore fue transformada en un espectacular espacio temático que en cada rincón desplegaba las tendencias para la Navidad 2025. ¡Ya es una costumbre! Clientes, aliados estratégicos, familiares y amigos se dieron cita en una velada que celebró la llegada de la temporada y, con ella, gratitud que caracteriza esta empresa familiar.

Una hermosa pareja navideña de Bonchecitos dio la bienvenida a los invitados, que exploraron los rincones de la tienda, iluminados con los diseños de Joan Puello de DJFox, mientras que la mixología personalizada de Festamundi sorprendía a los invitados con cócteles creados exclusivamente para la ocasión.

El Coffee Stand ofreció cafés y chocolates temáticos con detalles personalizados, y The Gourmet Chic presentó una exquisita propuesta gastronómica de picaderas cuidadosamente pensadas para esta noche tan especial.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/06/01102025-inauguracion-de-navidad-di-fiore---samil-mateo-dominici4-07ea2e32.jpg Hay artículos para todos los gustos. (SAMIL MATEO)

La decoración fue complementada por elegantes ambientaciones de salas y chandeliers de Divano, aportando sofisticación y calidez al espacio. Todo se conjugó para crear un escenario perfecto donde diseño y emoción se entrelazaron.

Mientras tanto todo esto ocurría, Juan Manuel Polanco y su grupo de cámara In Art, acompañados por la gran voz de Michelle Ubiña, ofrecieron una exquisita ambientación musical, creando una atmósfera única. Además, los personajes navideños diseñados por Alex Saviñón aportaron un toque emocionante a la noche.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/06/01102025-inauguracion-de-navidad-di-fiore---samil-mateo-dominici-676e6bc6.jpg Los invitados disfrutaron de música en vivo. (SAMIL MATEO)

“Hoy es una noche muy especial para mí y para toda nuestra familia”, expresó emocionada Sabrina García Suárez (@LaBodera).

“No solo estamos celebrando el inicio de la Navidad y retomando esta hermosa tradición, sino que también celebramos la fe, la gratitud y la historia que han marcado la vida de Di Fiore durante ya casi cuatro décadas”.

Tendencias Navideñas 2025

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/06/01102025-inauguracion-de-navidad-di-fiore---samil-mateo-dominici5-3add588b.jpg Lo tradicional siempre estará en tendencia. (SAMIL MATEO)

¿Cómo dejar pasar la oportunidad de conocer, de una voz experta, sobre todo este escenario que proyecta las tendencias navideñas 2025? Erika Suárez, diseñadora creativa de Di Fiore, compartió a Diario Libre las claves de lo que se impondrá esta temporada.

“En esta Navidad vamos a ver lazos grandes y una combinación marcada de verde con los tradicionales rojo y dorado, buscando un equilibrio entre lo brillante y lo natural”, explicó.

Además, destacó que habrá nacimientos en miniatura para los arbolitos, bolas con cardenales pintados y esferas con mensajes, apostando a “volver a lo básico”, al espíritu auténtico y emotivo que la tecnología suele relegar.

La tienda ha preparado cuatro colecciones principales para el público:

Tradicional : rojo, dorado y mucho brillo.

: rojo, dorado y mucho brillo. Natural : madera, piñas, colores tierra y marrón como protagonista.

: madera, piñas, colores tierra y marrón como protagonista. Sueño de Santa Claus : una Navidad infantil, colorida y llena de fantasía.

: una infantil, colorida y llena de fantasía. Sentimental: ángeles, nacimientos y figuras conmemorativas de la esencia navideña.

“Lo bueno de la Navidad es que puedes tener diferentes estilos dentro de tu casa. Cada espacio puede reflejar una tendencia distinta: la cocina, la entrada, el family, el arbolito principal o el patio”, enfatizó Suárez.