Grupo Ramos presenta su propuesta navideña

Grupo Ramos presentó su propuesta para la Navidad 2025, un espacio que cada año reúne ofertas, novedades y actividades diseñadas para acompañar a las familias en sus celebraciones.

Su concepto llega bajo el tema "En Sirena tenemos la Navidad que va contigo" y "para cada brindis tenemos una bebida que va contigo". El surtido abarca desde artículos decorativos con las últimas tendencias hasta un portafolio amplio de bebidas, con opciones para todos los gustos y momentos de consumo.

Carmen Julia Ángeles, directora ejecutiva de Mercadeo de Grupo Ramos, comentó:

"Hemos compartido los grandes momentos de nuestra trayectoria con todos los dominicanos. Ya la navidad de Grupo Ramos es una tradición, como poner los bombillitos, comerse la manzana o comprar coquitos y gomitas para compartirla con la familia. Y nos hace felices ser parte de la celebración de todos los hogares".

Descuentos

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/06/ejecutivos-grupo-ramos-1-37fa084a.jpg Ejecutivos Grupo Ramos. (FUENTE EXTERNA)

Entre las novedades de esta temporada, Grupo Ramos anunció que ofrecerá descuentos instantáneos en caja con la tarjeta Sirena APAP durante el día de lanzamiento y, a lo largo del mes, cashback y promociones con entidades bancarias aliadas.

En el surtido navideño se destacan tres colecciones de decoración con diseños alineados a las tendencias internacionales, pensadas para que los clientes encuentren un estilo acorde a su forma de celebrar.

La feria de bebidas incluye:

ofertas de paquetes de cervezas internacionales

de paquetes de cervezas internacionales kits especiales para compras en línea

degustaciones en tiendas.

Además, cada fin de semana se pondrá a disposición un producto en oferta exclusiva que solo estará disponible en todas tiendas.