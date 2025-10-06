Juramentan directiva Sociedad Dominicana de Hematología y Oncología

Juramentación Directiva 2025 - 2027 Sociedad Dominicana de Hematología y Oncología. ( FUENTE EXTERNA )

La Sociedad Dominicana de Hematología y Oncología juramentó su nueva directiva para el período 2025–2027, en el marco del acto inaugural de su XX Congreso Internacional.

La misma será presidida por la radioncóloga Naly Cruz, quien estará acompañada por los doctores Julio Ferreras, vicepresidente; Rut Villegas, secretaria general; Máxima Pichardo, secretaria de actas y correspondencias; Ángel Garabot, tesorero, así como los doctores Evelyn Ruíz, Claudia De Los Santos y Pavel Reinoso, en su condición de vocales.

El Comité de ética y disciplina está integrado por los doctores Ramón Pérez Martínez y Rogelio Prestol Puesán. En el Comité de Recertificación se encuentran los doctores Alejandro Mercedes y Glenys Valenzuela.

Además esta nueva directiva cuenta con un Comité Científico integrado por los doctores Milagros Cuba, Misbel Tavárez, Manuel Guzmán, Garry Jean y Vanessa Frías.

Juramentación

En la toma de posesión la doctora Cruz manifestó que además de un honor, para ella representa una gran responsabilidad asumir la presidencia de este gremio médico. “Asumo este cargo consciente de los retos que enfrentamos como gremio, pero también convencida del potencial que tenemos para transformarlos en oportunidades”.

De igual manera compartió la visión de esta sociedad especializada, que es ser referente en la defensa del:

Acto oncológico

Actualización científica continua

Bienestar de sus miembros.

“No se trata de un ideal lejano, sino de una meta posible, siempre que trabajemos unidos, con disciplina, transparencia y compromiso”, expresó.

En este acto de juramentación participaron destacado oncólogos, los cuales forman parte de sociedades médicas especializadas en oncología.