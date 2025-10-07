La empresa HYLSA celebra cuatro décadas de trayectoria

Los ejecutivos de Hylsa agradecieron a los clientes de sus cinco centros por el respaldo a lo largo de su trayectoria. ( FUENTE EXTERNA )

La empresa Hylsa celebró sus cuatro décadas de trayectoria en el mercado dominicano.

Con una serie de actividades bajo el lema "40 años de confianza sobre ruedas", la marca realizó una misa de acción de gracias con la presencia de sus líderes, colaboradores y aliados.

Hylsa fue fundada en 1985 como empresa familiar y se ha consolidado en el sector automotriz como un referente a nivel nacional en soluciones automotrices integrales basados en un modelo de excelencia en servicio, innovación y cobertura.

"Cada kilometro recorrido en estas cuatro décadas ha sido posible gracias a la confianza de quienes hemos formado parte de la familia Hylsa desde sus inicios" destacó Giovanni Herrera, presidente de HYLSA quien junto a sus hermanos Kristian Herrera, Karen Herrera y Dinorah Herrera son parte de la trayectoria recorrida por la empresa.

Con presencia estratégica de sucursales en Santo Domingo, Santiago de los Caballeros y Bávaro, ofrece una amplia gama de neumáticos, servicios especializados y programas innovadores como servicio a domicilio, detalla una nota de prensa.

Los ejecutivos de Hylsa agradecieron a los clientes de sus cinco centros por el respaldo a lo largo de su trayectoria, aprovechando la presencia estratégica de la empresa en todo el territorio nacional.

Bajo la promesa de atención especializada con altos estándares de calidad, Hylsa cuenta con un equipo técnico que ofrece alineación, balanceo, rotación de neumáticos y llenado de nitrógeno, garantizando seguridad y prolongando la vida útil de los vehículos.

La empresa es representante en el país de marcas líderes a nivel internacional como Bridgestone, Firestone, Pirelli, Grenlander, Nexen, entre otras.