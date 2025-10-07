×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Hylsa
Hylsa

Hylsa celebra su 40 aniversario con misa especial de acción de gracias

Bajo el lema "40 años de confianza sobre ruedas", la empresa celebró una misa con la presencia de sus líderes, colaboradores y aliados

    Expandir imagen
    Hylsa celebra su 40 aniversario con misa especial de acción de gracias
    Elias Elmudesi Herrera, Kristian Herrera Kury, Karen Herrera Kury y Geovanni Herrera Kury. (FUENTE EXTERNA)

    La empresa Hylsa celebró cuatro décadas de trayectoria ofreciendo soluciones automotrices integrales en neumáticos, baterías, lubricantes y servicios especializados para vehículos livianos y pesados en República Dominicana.

    Bajo el lema "40 años de confianza sobre ruedas", la empresa celebró una misa con la presencia de sus líderes, colaboradores y aliados como una conmemoración especial ante este importante hito. 

    Durante cuatro décadas de trayectoria, la empresa se ha consolidado en el sector automotriz como un referente a nivel nacional en soluciones automotrices integrales basados en un modelo de excelencia en servicio, innovación y cobertura. 

    "Cada kilómetro recorrido en estas cuatro décadas ha sido posible gracias a la confianza de quienes hemos formado parte de la familia Hylsa" destacó Giovanni Herrera, presidente de Hylsa. En la misa de conmemoración del 40 aniversario participaron Kristian Herrera, Karen Herrera y Dinorah Herrera ejecutivos de la empresa. 

    Agradecieron además a los clientes de sus cinco centros ubicados en Santo Domingo, Santiago, Punta Cana, de quienes han recibido un respaldo a lo largo de su trayectoria, aprovechando la presencia estratégica de la empresa en todo el territorio nacional. 

    Más

    • La empresa es representante en el país de marcas líderes a nivel internacional como Bridgestone, Firestone, Pirelli, Grenlander, Nexen, entre otras.
    Te puede interesar
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.