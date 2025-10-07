Hylsa celebra su 40 aniversario con misa especial de acción de gracias
Bajo el lema "40 años de confianza sobre ruedas", la empresa celebró una misa con la presencia de sus líderes, colaboradores y aliados
La empresa Hylsa celebró cuatro décadas de trayectoria ofreciendo soluciones automotrices integrales en neumáticos, baterías, lubricantes y servicios especializados para vehículos livianos y pesados en República Dominicana.
Bajo el lema "40 años de confianza sobre ruedas", la empresa celebró una misa con la presencia de sus líderes, colaboradores y aliados como una conmemoración especial ante este importante hito.
Durante cuatro décadas de trayectoria, la empresa se ha consolidado en el sector automotriz como un referente a nivel nacional en soluciones automotrices integrales basados en un modelo de excelencia en servicio, innovación y cobertura.
"Cada kilómetro recorrido en estas cuatro décadas ha sido posible gracias a la confianza de quienes hemos formado parte de la familia Hylsa" destacó Giovanni Herrera, presidente de Hylsa. En la misa de conmemoración del 40 aniversario participaron Kristian Herrera, Karen Herrera y Dinorah Herrera ejecutivos de la empresa.
Agradecieron además a los clientes de sus cinco centros ubicados en Santo Domingo, Santiago, Punta Cana, de quienes han recibido un respaldo a lo largo de su trayectoria, aprovechando la presencia estratégica de la empresa en todo el territorio nacional.
- La empresa es representante en el país de marcas líderes a nivel internacional como Bridgestone, Firestone, Pirelli, Grenlander, Nexen, entre otras.