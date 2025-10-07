Hylsa celebra su 40 aniversario con misa especial de acción de gracias

La empresa Hylsa celebró cuatro décadas de trayectoria ofreciendo soluciones automotrices integrales en neumáticos, baterías, lubricantes y servicios especializados para vehículos livianos y pesados en República Dominicana.

Bajo el lema "40 años de confianza sobre ruedas", la empresa celebró una misa con la presencia de sus líderes, colaboradores y aliados como una conmemoración especial ante este importante hito.

Durante cuatro décadas de trayectoria, la empresa se ha consolidado en el sector automotriz como un referente a nivel nacional en soluciones automotrices integrales basados en un modelo de excelencia en servicio, innovación y cobertura.

"Cada kilómetro recorrido en estas cuatro décadas ha sido posible gracias a la confianza de quienes hemos formado parte de la familia Hylsa" destacó Giovanni Herrera, presidente de Hylsa. En la misa de conmemoración del 40 aniversario participaron Kristian Herrera, Karen Herrera y Dinorah Herrera ejecutivos de la empresa.

Agradecieron además a los clientes de sus cinco centros ubicados en Santo Domingo, Santiago, Punta Cana, de quienes han recibido un respaldo a lo largo de su trayectoria, aprovechando la presencia estratégica de la empresa en todo el territorio nacional.

La empresa es representante en el país de marcas líderes a nivel internacional como Bridgestone, Firestone, Pirelli, Grenlander, Nexen, entre otras.

