Miriam Germán Brito, nombrada embajadora mundial de CieloRD

General de Seguros anunció la designación de la doctora Miriam Germán Brito como Embajadora Mundial de CieloRD, el servicio consular que garantiza la repatriación o sepultura digna para los dominicanos residentes en el exterior.

El nombramiento se realizó como parte de la celebración del 11º aniversario de trayectoria ininterrumpida.

Germán Brito, reconocida por su integridad y servicio al país, fue recientemente integrada al Consejo de Administración de General de Seguros y asume este nuevo rol para representar a este servicio vital que busca brindar tranquilidad a la diáspora dominicana.

La doctora Milagros De los Santos, presidente del Consejo de Administración de General de Seguros, destacó el valor de la nueva embajadora.

"Para General de Seguros es un honor que la Dra. Miriam Germán Brito sea la voz y el rostro de CieloRD a nivel mundial", expresó.

"Su trayectoria intachable y su compromiso con los valores humanos reflejan la esencia de este servicio: acompañar con respeto y sensibilidad a cada dominicano y a su familia en momentos de duelo", agregó.

Por su parte, la Dra. Miriam Germán manifestó que al llegar a General de Seguros y conocer sobre CieloRD supo que había llegado a su lugar, "yo que he enfrentado el sufrimiento ante la pérdida de un ser querido fuera del país, sé de la importancia de darle un digno último adiós a quienes en vida fueron amados".

"Agradezco al Consejo de Administración de General de Seguros por brindarme la oportunidad de ser parte de CieloRD, me siento profundamente distinguida por colaborar en esta misión de ofrecer consuelo y paz en uno de los momentos más sensibles de la vida", manifestó.

Con este importante nombramiento y la celebración de sus 11 años, General de Seguros reafirma su liderazgo en la creación de soluciones que van más allá de lo financiero, apostando a la protección integral y el apoyo emocional de sus asegurados dentro y fuera de la República Dominicana.

