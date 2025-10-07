El Voluntariado Banreservas anuncia su expansión por todo el Cibao

Dra. Carmen Alicia Quijano de Aguilera, presidenta del Voluntariado Banreservas y el Dr. Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente del Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, anunció la expansión del Voluntariado Banreservas en toda la región del Cibao, a través de la próxima apertura de nuevas oficinas en la ciudad de Santiago.

El propósito es fortalecer y canalizar de manera más eficiente los programas sociales que desarrolla esta entidad en las 14 provincias del norte del país.

Durante su visita a la sede del Voluntariado en Santo Domingo, el doctor Aguilera reiteró su apoyo a esta institución y a su presidenta, la doctora Carmen Alicia Quijano de Aguilera, con el compromiso de seguir impulsando los programas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la mayor cantidad posible de dominicanos que así lo necesiten.

El presidente de Banreservas destacó que esta nueva estructura permitirá ampliar el alcance de las acciones solidarias y reforzar el compromiso del Banco con las comunidades más vulnerables del país.

"La expansión del Voluntariado hacia el Cibao representa un paso firme en nuestro propósito de llevar más cerca de la gente los programas de ayuda social. El Voluntariado Banreservas es el rostro humano de nuestra institución, y su labor seguirá transformando vidas con sensibilidad, compromiso y cercanía", expresó el doctor Aguilera.

El doctor Aguilera fue recibido por la presidenta del Voluntariado, doctora Carmen Alicia Quijano de Aguilera, con quien conversó sobre los proyectos en ejecución y las iniciativas que impactan positivamente a miles de familias en distintas comunidades.

Durante el encuentro, Aguilera recorrió las instalaciones y compartió con el personal del Voluntariado, a quienes reconoció por su dedicación en el desarrollo de programas de alto impacto social en las áreas de salud, educación, medioambiente y apoyo comunitario.

Centro estratégico

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/07/whatsapp-image-2025-10-07-at-50433-pm-0038c248.jpeg Colaboradores del Voluntariado Banreservas junto a la Dra. Carmen Alicia Quijano de Aguilera, presidenta del Voluntariado Banreservas y el Dr. Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas (FUENTE EXTERNA)

Por su lado, la doctora Carmen Alicia Quijano de Aguilera agradeció el respaldo del presidente del Banco y resaltó la importancia de la nueva sede en Santiago como centro estratégico de coordinación para toda la zona norte.

"Con esta expansión podremos estar más cerca de las comunidades del Cibao, canalizando con mayor eficacia nuestras acciones solidarias. Agradecemos profundamente al doctor Aguilera por su apoyo permanente y por compartir la visión de un Banreservas más humano y comprometido con el país", manifestó la presidenta del Voluntariado.

El encuentro, que reunió a todo el personal del voluntariado, se desarrolló en un ambiente de entusiasmo y compromiso, reafirmando la misión de seguir ampliando el impacto social del Banreservas en cada rincón de la República Dominicana.