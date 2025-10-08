Aimbridge Hospitality impulsa la experiencia Todo Incluido en República Dominicana

El Caribe sigue siendo sinónimo de hospitalidad, y República Dominicana reafirma su liderazgo con la llegada de Aimbridge Hospitality, la reconocida compañía global de gestión hotelera, que ha asumido la operación de los hoteles Wyndham Alltra Punta Cana y Wyndham Alltra Samaná.

Este movimiento forma parte del lanzamiento oficial de su nueva división Todo Incluido, presentada en agosto, con la que busca fortalecer su presencia en destinos de alta demanda en América Latina y el Caribe.

"Estamos orgullosos de asociarnos con Advanced Asset Management y Casa Marina Samaná en la operación de estos dos resorts todo incluido", expresó Craig S. Smith, CEO de Aimbridge Hospitality.

Dos destinos, una misma filosofía de excelencia El Wyndham Alltra Punta Cana, propiedad de Advanced Asset Management (AAM), ocupa 19 hectáreas de playa bordeada de palmeras en la zona de Uvero Alto. Su propuesta incluye 620 habitaciones y suites contemporáneas, la piscina más larga del Caribe, con 1,600 metros de extensión, nueve restaurantes y nueve bares, además del Aura Spa, un refugio de bienestar de servicio completo. También dispone de un parque acuático, varias piscinas y gimnasio, diseñados para que cada huésped viva la experiencia Todo Incluido en plenitud.

Por su parte, el Wyndham Alltra Samaná, perteneciente a Casa Marina Samaná, S.A.S., invita a una experiencia más íntima entre montañas y mar. Con 404 habitaciones, bungalows y suites, el resort se extiende sobre 15 hectáreas de belleza costera, con una cala privada de aguas cristalinas. Ofrece cinco restaurantes -entre ellos el innovador Umi, de fusión asiática- y cinco bares y lounges que van desde buffets junto a la playa hasta cenas a la carta bajo las estrellas. Cuatro piscinas, espectáculos nocturnos y la cercanía con reservas naturales y cascadas completan su propuesta, ideal para quienes buscan un equilibrio entre descanso y aventura.

Ambos resorts iniciaron extensas renovaciones en 2024, con el objetivo de preservar la esencia de sus experiencias Todo Incluido mientras incorporan mejoras en sus espacios, oferta gastronómica y entretenimiento. Alianzas que crean valor Desde la perspectiva de los propietarios, esta alianza es una apuesta por la excelencia a largo plazo. "Operar resorts todo incluido en esta región requiere experiencia operativa, estrategias comerciales y alineación de marca. Confiamos en que Aimbridge es la opción correcta para desarrollar todo el potencial de estas propiedades", señaló Carlos Ruiz, director de Inversiones de Advanced Asset Management. "Nuestro acuerdo con Aimbridge refleja nuestro compromiso compartido con la excelencia y la creación de valor a largo plazo".

Para Gustavo Viescas, presidente de Wyndham Hotels & Resorts - Latinoamérica y el Caribe, la sinergia entre Aimbridge y Wyndham representa una evolución natural. "Estamos entusiasmados de que Aimbridge Hospitality, un socio de confianza con una trayectoria comprobada en la gestión de hoteles Wyndham en la región, haya sido seleccionado para operar estos fantásticos resorts Wyndham Alltra", afirmó. "Estas propiedades han sido parte de la familia Wyndham durante varios meses, y la profunda experiencia operativa de Aimbridge y su compromiso con la excelencia los convierten en el socio ideal para desarrollar todo el potencial de estos resorts. Juntos, esperamos elevar la experiencia del huésped e impulsar el éxito a largo plazo en el creciente segmento todo incluido".

Un modelo en expansión El auge del modelo Todo Incluido ha transformado el turismo de ocio en la región. Según datos de Smith Travel Research (STR), los hoteles de esta categoría crecen cuatro veces más rápido que otros segmentos, impulsados por la demanda de experiencias completas, comodidad y servicios de alta calidad.

Frente a este escenario, Aimbridge Hospitality ha lanzado su división especializada de Todo Incluido, destinada a ofrecer soluciones de gestión y operación para resorts en esta categoría, aprovechando su red internacional y su conocimiento del mercado latinoamericano. https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/08/leandro-castillo-2-7e09a523.jpg Leandro Castillo, presidente de Aimbridge LATAM. (FUENTE EXTERNA) "Estamos encantados de gestionar estas propiedades excepcionales y llevar nuestras capacidades especializadas a Punta Cana y Samaná", comentó Leandro Castillo, presidente de Aimbridge LATAM. "Con nuestra división de Todo Incluido recién establecida y sólidas capacidades operativas en América Latina y el Caribe, nuestros equipos están bien equipados para ofrecer la precisión, el cuidado y el rendimiento que exige este segmento".

El Caribe, destino de oportunidades Con esta nueva alianza, Aimbridge Hospitality reafirma su apuesta por República Dominicana como epicentro de su crecimiento regional. Punta Cana y Samaná se consolidan así como destinos donde convergen la innovación hotelera, la inversión extranjera y la promesa de una experiencia integral. Desde la amplitud del Wyndham Alltra Punta Cana hasta la serenidad natural del Wyndham Alltra Samaná, ambos resorts reflejan la esencia de un Caribe que se reinventa, ofreciendo a sus visitantes no solo hospedaje, sino una forma de vivir el descanso.



