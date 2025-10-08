×
Feria del libro infantil y juvenil
Celebran la quinta Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Santo Domingo

El evento cultural se desarrolla hasta el 12 de octubre en Ágora Mall

    Expandir imagen
    Celebran la quinta Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Santo Domingo
    Miguel Duluc, Franchesca Francisco, María Belén Bautista y Juan Carlos Toral. (FUENTE EXTERNA)

    Los libros, cuentacuentos, obras de teatro y conferencias vuelven a llenar los pasillos del primer nivel de Ágora Mall, con la inauguración de la quinta Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil Santo Domingo 2025 (Feilij2025).

    Este evento cultural, que estimula la economía local, ofrece hasta el domingo 12 de octubre múltiples actividades para fomentar la lectura

    Durante las palabras de apertura, el organizador y director de Ediciones Toral y LeaRD, Juan Carlos Toral, resaltó que el país se encuentra en el umbral de una nueva era para la literatura infantil y juvenil, una era que promete renovar y fortalecer el vínculo entre los libros y las nuevas generaciones. 

    "La importancia de la lectura en la formación de las próximas generaciones no puede ser subestimada. Estudios muestran que los niños que leen por placer desde una edad temprana no sólo desarrollan un mayor vocabulario y habilidades lingüísticas, sino que permite cultivar ciudadanos más informados, críticos y compasivos", dijo. 

    De acuerdo con Toral, es imprescindible crear mecanismos de colaboración y alianzas estratégicas, a través de proyectos de colaboración entre el sector público y privado, que permitan maximizar los recursos disponibles para el fomento de la lectura, la cultura y la educación. 

    Expandir imagen
    Infografía
    Mirtha de León, Emma Castellanos y Sahira Lama de Toral. (FUENTE EXTERNA)

    El evento contó con la participación de la representante de varias empresas aliadas a la lectura, así como la representante de Ágora Mall, Rocío Sánchez

    Durante la Feria, que se desarrollará de forma gratuita desde las 10:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche, los participantes podrán tener acceso a actividades relacionadas con la ciencia, así como la presencia de escritores, ilustradores y editoriales de la República Dominicana. 

    Más

    • Este año el evento se realiza en colaboración con Unibe, que dictará conferencias académicas para profesores, psicólogos, especialistas en literatura infantil y juvenil, que se llevarán a cabo los jueves y viernes en la tarde en el salón de acto de la universidad.
