Liga Dominicana contra el Cáncer lanza campaña de concientización "Más allá de un toque"

La Liga Dominicana contra el Cáncer (LDCC) inició el mes de concientización de cáncer de mama con la presentación oficial de su campaña "Más allá de un toque", donde dio a conocer las actividades que desarrollará y que involucran al personal de salud de su hospital, el Instituto de Oncología “Dr. Heriberto Pieter” (IOHP).

La actividad tuvo lugar en el salón multiusos de ese centro especializado y contó con la participación de directivos, como la presidenta de la entidad, Julia Guerra de Oller; Rosa Ivanovna Varela, presidenta de la Asociación de Voluntarias del IOHP y Rosa Haydeé Vassallo, directora médica.

Las actividades contemplan charlas educativas, operativos médicos, conversatorio con especialistas en Galería 360 y un Zumbathon en dicha plaza comercial, con el apoyo del Gold's Gym.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/08/liga-contra-el-cancer-otra-daf6823a.jpg Cindy Jiménez y Lissette Guzmán. (FUENTE EXTERNA)

Estos encuentros tienen como objetivo concienciar sobre la importancia de la detección oportuna. Por lo que las doctoras Lissette Guzmán, cirujana oncóloga, y Cindy Jiménez, oncóloga clínica, miembros de la unidad de cáncer de mama, representan la imagen de esta campaña.

A través de esta campaña, que por segundo año consecutivo se denomina “Más allá de un toque, la LDCC destaca que además del autoexamen, es de trascendental importancia los métodos diagnósticos como la mamografía y sonomamografía para su oportuno manejo.

Cáncer de mama en cifras

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada año en las Américas más de 491 mil mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama , de las cuales casi 106,391 mueren a causa de esta enfermedad.

