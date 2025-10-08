Referencia recibe reconocimiento internacional en sostenibilidad

Oficialmente Referencia recibió la certificación internacional de sostenibilidad My Green Lab, alcanzando la categoría Green, que es el nivel más alto otorgado por esta organización.

Para la distinción, la empresa fue evaluada para certificar el cumplimiento de estrictos estándares de sostenibilidad a nivel global.

Con este nuevo paso se convierte en el primer laboratorio clínico del país en recibirlo.

Este logro reafirma el compromiso de la empresa en la reducción de su huella ambiental, la eficiencia energética, la gestión responsable de residuos y la digitalización de procesos, consolidándose como pionera en el país en la integración de la sostenibilidad en la industria de laboratorios clínicos.

Durante el acto, se destacó que esta certificación reconoce las acciones desarrolladas por la organización en materia de sostenibilidad, que han generado beneficios ambientales, sociales y de salud para la comunidad.

Esta certificación respalda iniciativas como la reducción del 51% de desechos biológicos, el reciclaje de plástico, papel y electrónicos, la instalación de paneles solares, luminarias LED, sensores de movimiento, la digitalización de procesos, la eliminación del mercurio y la promoción de movilidad sostenible.

Esta acreditación se suma al sólido sistema de gestión de calidad y cumplimiento técnico que distingue a Referencia, el cual cuenta con certificaciones internacionales para el laboratorio clínico como la del College of American Pathologists (CAP) y las normas ISO 9001, ISO 17025 e ISO 15189, que garantizan la excelencia en sus procesos y resultados.

Altos estándares de seguridad

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/08/whatsapp-image-2025-10-07-at-73451-pm-ce371fbc.jpeg Mark Kelly (KEVIN RIVAS)

Asimismo, la certificación AABB en su Banco de Sangre avala el compromiso de la organización con los más altos estándares de seguridad y confiabilidad en sus diferentes servicios diagnósticos. La incorporación de My Green Lab amplía este legado, integrando la sostenibilidad ambiental como un pilar adicional dentro de su cultura de calidad y mejora continua.

"La certificación My Green Lab, nos afianza como un referente en sostenibilidad en la industria de laboratorios clínicos en la República Dominicana y nos posiciona a nivel internacional entre las instituciones de salud que apuestan por prácticas verdes y responsables que seguirán siendo parte esencial de nuestro futuro", resaltó Mark Kelly.

Con este hito, Referencia no solo reafirma su liderazgo en el ámbito local, sino que se proyecta como un referente regional en sostenibilidad en el sector salud.

La empresa integra innovación, eficiencia y compromiso ambiental como ejes estratégicos de su presente y futuro, con el objetivo de ampliar:

Las prácticas eco amigables

Fortalecer la cultura ambiental entre sus colaboradores.

Consolidarse como un modelo de operación responsable en la región.