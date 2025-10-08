Sirenis Hotels & Resorts apuesta por el turismo sostenible en alianza con GPPA

Grand Sirenis Punta Cana Resort celebra la formalización de una alianza estratégica con Consultores en Gestión, Política y Planificación Ambiental S.C. (GPPA), un salto hacia un modelo de sostenibilidad pionero en América y el Caribe.

Esta colaboración, integrada en nuestro programa Sirenis Sostenible, no solo eleva nuestras prácticas ambientales, sino que inspira un turismo regenerativo que deja un legado positivo en cada destino donde Sirenis Hotels & Resorts lo implementa.

GPPA es una reconocida consultora ambiental y de sostenibilidad, con tres décadas de experiencia internacional y un equipo multidisciplinario de expertos altamente capacitados.

Red de aliados

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/08/res-ec3432ce.jpg Vista panoràmica del espacio hotelero. (FUENTE EXTERNA)

Se apoya en una red de académicos y alianzas con líderes mundiales, GPPA resuelve desafíos regulatorios y de sostenibilidad con ciencia y visión, inspirando a sus clientes a liderar en turismo regenerativo y forjar un mundo próspero en armonía con la naturaleza. Su huella incluye el diseño y operación de desarrollos turísticos icónicos en:

México

Centroamérica

el Caribe

Arabia Saudita

Esta no es la primera vez que GPPA y Sirenis unen fuerzas: su colaboración exitosa en México ya demuestra el compromiso pionero del Grupo con la excelencia ambiental, extendiéndose ahora a la República Dominicana para potenciar impactos aún mayores.

"Nuestro compromiso es apoyar a las empresas a integrar prácticas ambientales responsables que no solo beneficien al planeta, sino que también aporten valor a sus negocios y a las comunidades donde operan", declaró David Zárate Lomelí, CEO de GPPA.

"Creemos firmemente que la sostenibilidad es fundamental para el futuro de nuestra industria. La colaboración con GPPA nos permitirá avanzar en el cumplimiento de nuestras metas en materia de sostenibilidad y en ofrecer experiencias cada vez más responsables a nuestros visitantes y huéspedes", comentó Vanessa Costa Marín, directora de Operaciones para grupo Sirenis en el Caribe.

Al revelar el objetivo indicò que es asesorar a Sirenis Hotels & Resorts en la implementación de prácticas sostenibles de vanguardia y la reducción de nuestra huella ambiental en resorts de América y el Caribe.

"Esta unión acelera nuestro viaje hacia un turismo que no solo preserva, sino que regenera ecosistemas, alineada con certificaciones internacionales como ISO 9001, Earthcheck y Green Key", finalizó Costa Marín.