Unapec ofrece cena por su 60 aniversario

La Universidad Apec (Unapec) ofreció una cena por su 60.º aniversario, que fue encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader Corona y reunió a autoridades nacionales, líderes empresariales, miembros de la comunidad académica y aliados.

La bienvenida estuvo a cargo del rector de la casa de estudios, Erik Pérez Vega, quien resaltó que "esta universidad nació del esfuerzo colectivo de empresarios, académicos y visionarios que creyeron que el desarrollo de una nación se construye desde el aula, la investigación y el servicio".

Aprovechó el momento para resaltar que en la actualidad reafirman ese compromiso, transformando a Unapec, internacionalizándola y preparándola para los nuevos paradigmas sin perder sus valores esenciales.

Asimismo, anunció el Programa Especial de Becas UNAPEC 60 Aniversario, con el apoyo de empresas aliadas, mediante el cual se otorgarán 60 becas en diplomados de alto impacto: Ciencias de Datos aplicada al Big Data, Ciberseguridad y Mastering Microsoft Power BI.

El acto contó con un recorrido audiovisual por los principales hitos institucionales, seguido de la degustación del menú a tres tiempos:

La entrada: Ensalada de rúcula con mozzarella Di Latte, pistachos tostados, dátiles caramelizados y vinagreta de champagne y miel.

Plato fuerte: New York Steak en salsa Au Poivre, acompañado de papa trufado.

Postres: Tartaleta de frutas frescas con Ganache de chocolate blanco.

El cierre

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/08/whatsapp-image-2025-10-07-at-85805-pm-1-1360cc8b.jpeg Elena Viyeya en escenario junto a Pamela Sued, quien fue la maestra de ceremonias de la actividad. (KEVIN RIVAS)

En este contexto, luego de la cena en el Marriott Piantini, se dirigió a los presentes la presidenta de la Junta de directores de Unapec, Dra. Elena Viyella, se enfocó en el contenido histórico y simbólico, evocando el espíritu fundacional de la universidad y el papel de sus creadores:

José María Bonetti Burgos, Juan Tomás Tavares Julia, Donald J. Reid Cabral y monseñor Juan Félix Pepén.

"Hoy no solo celebramos 60 años de historia, sino también de servicio al conocimiento, a la ética y al desarrollo sostenible del país. Unapec es una universidad que honra su origen con propósito y se proyecta con fuerza hacia el porvenir", afirmó Viyella.

La velada cerró con las palabras del presidente Luis Abinader, quien felicitó a Unapec por "su sostenido aporte al desarrollo del capital humano, la innovación y la formación de líderes que contribuyen a una República Dominicana más competitiva y moderna".

La Cena 60.º Aniversario de Unapec simbolizó el cierre de una etapa histórica y la apertura de un nuevo ciclo institucional orientado a la transformación digital, la internacionalización académica y la formación de profesionales comprometidos con el progreso del país.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/08/img7747-1-0b1b9db8.jpg Al centro, Elena Viyeya y Luis Abinader Corona, junto al consejo de directores de Unapec. (FUENTE EXTERNA)