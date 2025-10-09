Madelyn Martínez Moya recibe reconocimiento a la Innovación en Marketing

La Cátedra de Innovación en Marketing José A. León Asensio, iniciativa conjunta de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm) y el Grupo E. León Jimenes, reconoció a Madelyn Martínez Moya. ( FUENTE EXTERNA )

La Cátedra de Innovación en Marketing José A. León Asensio, iniciativa conjunta de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm) y el Grupo E. León Jimenes, reconoció a Madelyn Martínez Moya, egresada Magna Cum Laude de la carrera de Mercadeo, con el primer Reconocimiento Don José A. León Asensio a la Innovación en Marketing.

Martínez Moya tiene una destacada trayectoria que la ha posicionado como una de las referentes más importantes de marketing de la región.

Fue reconocida por la revista internacional AdLatina como Leading Women de la industria de marketing y publicidad de Latinoamérica y se convirtió en la primera mujer dominicana de marketing en formar parte del jurado del Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions, el evento más reconocido a nivel mundial.

Actualmente se desempeña como vicepresidente de Marketing y Retail Financiero de Centro Cuesta Nacional (CCN), donde ha liderado proyectos de alto impacto en el ámbito corporativo y social liderando marcas como Supermercados Nacional, Jumbo, Merca Jumbo, Casa Cuesta.

Ha liderado proyectos como Soy Dominicano, Dominicano Soy y ha formado parte de proyectos de Responsabilidad Social como Orgullo de Mi Tierra.

Agradecimiento

Durante la entrega del reconocimiento, Martínez Moya expresó: "El marketing es una carrera que cada día toma más importancia en las empresas, es una carrera apasionante y única. Una empresa sin marketing es una empresa incompleta, porque esta disciplina es una parte primordial del crecimiento y desarrollo de las marcas.

Exhorto a los estudiantes a plantearse metas, a buscar marcas con las que se identifiquen y, sobre todo, a trabajar con pasión y compromiso, siempre buscando la diferenciación y la innovación constante".

El acto contó con la presencia de autoridades de la universidad, profesores, representantes de la Escuela de Negocios, estudiantes, egresados y miembros del Grupo León Jimenes.

Desde el grupo resaltaron la importancia de esta cátedra como puente entre el mundo académico y el empresarial, y como motor para promover la innovación en el marketing en la República Dominicana.

"Recibo este reconocimiento con humildad y orgullo, no solo por venir de mi alma mater, sino también por mi admiración a Don José A. León Asensio".

"Fue uno de los primeros egresados de Marketing del país y logró, desde el Grupo León Jimenes, grandes proyectos memorables con marcas muy admiradas en nuestro país", agregó Martínez.

