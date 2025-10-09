Pastas Milano celebra el Mes de la Pasta

Pastas Milano, perteneciente al portafolio de Corporación Multi Inversiones (CMI), anuncia su programa de actividades para toda la familia por la celebración del Mes de la Pasta.

Como cada octubre, la marca se une a los hogares dominicanos para celebrar el mes de la pasta y resaltar la versatilidad y bondades culinarias de este alimento. Este año extiende su presencia y sus activaciones a distintos puntos estratégicos del gran Santo Domingo, así como otras localidades.

"Queremos compartir con los dominicanos no solo el placer de disfrutar de una buena pasta, sino también el conocimiento y la creatividad que se esconden detrás de cada plato", comenta Claudia Ortíz, gerente de categoría Pastas de CMI.

El programa

Se llevará a cabo en distintos puntos del país como:

Santo Domingo

Santiago

San Pedro de Macorís

Baní

Esta es una iniciativa que celebra no solo la pasta, sino que además consolida su misión de ofrecer productos de la más alta calidad, combinando la tradición italiana con la innovación para satisfacer los gustos y necesidades de todos los consumidores.

El público podrá disfrutar del Happy Móvil Milano y el Pasta Móvil Milano, los cuales se encontrarán ubicados en estaciones del Metro, la Avenida España, malecón, mientras que en Santiago estarán presentes en el Bocao Food Fest del 4 al 5 y en el Oktobeer Fest del 17 al 19 de este mes.

En las localidades de Baní y San Pedro de Macorís, el público podrá darse cita en el centro de la ciud ad para disfrutar del Happy Móvil Milano, jugar y participar por premios y muchas sorpresas más.

La marca exhorta a la población a mantenerse pendiente de sus redes sociales @milanord y página web donde podrán enterarse de todas las fechas y horarios en los que podrán degustar y disfrutar de todas las actividades y activaciones diseñadas para la integración y el disfrute del pueblo dominicano.