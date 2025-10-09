Playa Nueva Romana celebra su primer torneo de pádel

Playa Nueva Romana celebró su primer Torneo de Pádel, con el propósito de fomentar el deporte, la vida saludable y la integración comunitaria, .

El encuentro contó con la participación de 30 jugadores en categorías femeninas, masculina y mixtas quienes, durante dos días de intensa actividad, se dieron cita en las modernas canchas deportivas, ubicadas en Aire, el centro de ocio y negocios del exclusivo residencial.

El pádel, considerado uno de los deportes de mayor crecimiento en el mundo, ha venido ganando terreno en la República Dominicana y este torneo marca un hito para la comunidad, convirtiéndose en una plataforma para promover la práctica de esta disciplina en un entorno turístico y residencial de primer nivel.

El evento contó con la participación de jugadores en las categorías tres categorías mixtas amateur, quienes compitieron en rondas eliminatorias que culminaron con la entrega de trofeos y premios a los ganadores. Además, se organizaron clínicas de iniciación para niños y exhibiciones abiertas al público, acercando este deporte a nuevas generaciones.

"Este primer torneo de pádel representa un paso significativo en nuestra visión de impulsar actividades que fortalezcan el espíritu deportivo y al mismo tiempo promuevan la integración social en Playa Nueva Romana, expresó Rosa Zapata, directora Comercial y de Marketing del residenncial.

Añadió que desean que este destino sea reconocido no solo por su oferta turística y residencial, sino también como un referente del deporte en el Caribe.

Ganadores

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/09/rossy-santana-carlos-cabral-jr-jorge-di-zio-y-felvianny-estevez-392ab8a0.jpg Rossy Santana, Carlos Cabral Jr., Jorge Di Zio y Felvianny Estévez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/09/oscar-mendez---swazi-burleton---felviany-estevez-4d4c2e5d.jpg Oscar Méndez, Swazi Burleton y Felvianny Estévez. (FUENTE EXTERNA)

Las parejas ganadoras de esta primera edición, que agregó emoción y adrenalina a la programación deportiva fueron:

Jorge Diaz Di Zio y Carlos Cabral, en categoría A.

Juan Omar Leonardo y Camila del Príncipe, de la categoría B.

Xavier Valoy junto a Waldo Ramírez en la categoría C.

El Primer Torneo de Pádel Playa Nueva Romana concluyó con un ambiente de entusiasmo y celebración, consolidando el Estilo de Vivir del residencial.