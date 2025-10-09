El séptimo Congreso Internacional de Turismo de Salud y Bienestar regresa el 22 y 23 de octubre

Amelia Reyes Mora y el doctor Alejandro Cambiaso organizan el séptimo Congreso Internacional de Turismo de Salud y Bienestar. ( FUENTE EXTERNA )

La séptima edición del Congreso Internacional de Turismo de Salud y Bienestar se celebrará los días 22 y 23 de octubre de 2025 en el Hotel Marriott Piantini, en Santo Domingo, con alta expectativa por parte de entidades vinculadas a los sectores salud, turismo e inversión, tanto a nivel nacional como internacional.

Organizado por la Asociación Dominicana de Turismo de Salud (ADTS) y la agencia AF Comunicación Estratégica, este evento se consolida como la principal plataforma regional para el impulso del turismo médico, posicionando a la República Dominicana como un destino confiable, competitivo y en constante evolución.

"El país ha demostrado su liderazgo en salud y bienestar, con una infraestructura hospitalaria que se moderniza, se certifica y ofrece un entorno seguro para los pacientes internacionales. Este evento fortalece nuestro compromiso con la excelencia médica y el crecimiento del turismo de salud", expresó el el doctor Alejandro Cambiaso, presidente de la ADTS.

Amelia Reyes Mora, presidenta de AF Comunicación Estratégica y vicepresidenta de la ADTS, destacó la importancia de continuar fortaleciendo las acreditaciones internacionales y el posicionamiento del país: "Para fortalecer nuestra marca país, es fundamental seguir impulsando la innovación, fomentar alianzas estratégicas y garantizar la mejor experiencia para los pacientes internacionales".

Expositores internacionales

El Congreso Internacional de Turismo de Salud y Bienestar busca resaltar las ventajas competitivas de la República Dominicana como destino líder en turismo médico, impulsando el desarrollo sostenible, la inversión, la calidad en los servicios de salud y la innovación en el sector.

Refiere una nota de prensa que en sus dos últimas ediciones, el congreso reunió a más de 800 participantes y contó con alrededor de 70 expositores provenientes de países como Canadá, Costa Rica, Estados Unidos, India, Argentina, México, Chile, Puerto Rico, Panamá, España, Colombia, así como de varias islas del Caribe, además del respaldo de más de 110 patrocinadores.

El evento cuenta con el aval de entidades clave como la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) y el Instituto Dominicano para la Calidad (Indocal).