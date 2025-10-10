Bayahíbe da la bienvenida a "Oceanman Dominican Republic 2025"

La jornada inaugural contó con la participación de autoridades locales, representantes del sector hotelero, delegaciones deportivas internacionales y miembros de la Asociación Dominicana de Turismo Deportivo (ADOTURD). ( FUENTE EXTERNA )

La paradisíaca comunidad de Bayahíbe recibió el evento internacional de natación en aguas abiertas Oceanman Dominican Republic 2025, consolidando al país como uno de los principales destinos del turismo deportivo en el Caribe.

La ceremonia contó con la presencia del ministro de Turismo, David Collado, quien destacó la importancia de iniciativas como estas para el fortalecimiento de la marca país y la diversificación de la oferta turística dominicana.

"Este evento refleja el compromiso de República Dominicana con el turismo sostenible, la promoción del deporte y el aprovechamiento responsable de nuestros recursos naturales. Bayahíbe es un ejemplo de cómo podemos combinar belleza natural, comunidad y deporte para proyectar una imagen positiva del país ante el mundo", expresó Collado.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/10/whatsapp-image-2025-10-10-at-41906-pm-42b38661.jpeg Al centro, David Collado muestra su camiseta de la actividad. (FUENTE EXTERNA)

La actividad, que reúne a 1,250 nadadores de más de 39 países, se desarrollará durante todo el fin de semana en las aguas cristalinas de Bayahíbe, con distancias oficiales de 2 km, 5 km y 10 km, bajo la organización de Oceanman Global y el apoyo del sector privado, junto a:

Ministerio de Turismo (Mitur)

Asociación Dominicana de Turismo Deportivo.

"Oceanman Dominican Republic representa el espíritu del turismo deportivo dominicano: hospitalidad, sostenibilidad y proyección internacional. Cada evento de este tipo genera un impacto económico y social positivo para nuestras comunidades costeras", afirmó Yerik Pérez, presidente de ADOTURD.

La inauguración incluyó un acto simbólico de izada de bandera, presentaciones culturales, entrega de reconocimientos y un llamado conjunto a preservar los ecosistemas marinos de la región.

Un evento para toda la familia

Durante los próximos días, los visitantes podrán disfrutar no solo de las competencias, sino también de actividades familiares, ferias ecológicas y experiencias gastronómicas locales.

Con esta edición, República Dominicana reafirma su liderazgo como sede de eventos internacionales de alto nivel, destacando su compromiso con el desarrollo sostenible, el deporte y el fortalecimiento del turismo de experiencias.