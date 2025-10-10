Navidad Espectacular 2025: Casa Cuesta transforma la temporada en una experiencia inolvidable

Jacqueline Martínez, María Herrera, Paola Collado y Karla Almonte dan la bienvenida a la "Navidad Espectacular" de Casa Cuesta. ( FUENTE EXTERNA )

La época más mágica del año ya tiene su punto de partida: Casa Cuesta encendió oficialmente la Navidad 2025 con el lanzamiento de sus esperadas colecciones navideñas y de otoño-invierno, un despliegue de creatividad, estilo y calidez que invita a transformar cada rincón del hogar.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/10/dsc03153-e6be860d.jpg

“Cada año mantenemos viva la tradición de sorprender a nuestros clientes con colecciones que despiertan emoción e inspiración”, comenta Beatriz Puello, vicepresidenta de Casa Cuesta.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/10/foto-secundaria-3268---beatriz-puello-y-guillermo-brito-9ed64475.jpg Beatriz Puello y Guillermo Brito. (FUENTE EXTERNA)

“Queremos acompañarlos en la creación de espacios que reflejen su esencia, donde cada pieza conecte con sus emociones y tradiciones”, añadió.

Nueve colecciones para tu hogar

Este año, nueve colecciones navideñas protagonizan la escena, cada una con su propio encanto.

Sueños de Invierno evoca la serenidad de los paisajes nevados con una paleta blanca y plateada que respira elegancia.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/10/dsc03160-59728293.jpg

Eterno Refugio se adorna de dorados y plateados clásicos, llenando los espacios de calidez y sofisticación.

Luz de Belén rescata la espiritualidad con figuras tradicionales y brillos suaves que inspiran esperanza, mientras Dulce Navidad celebra la alegría infantil entre galletas de jengibre, tonos acogedores y detalles llenos de ternura.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/10/dsc03165-2bd8119a.jpg

Para los nostálgicos de siempre, Época de Tradición revive los rojos, verdes y dorados de las fiestas familiares, y Villa de Santa convierte la casa en un pueblo mágico del Polo Norte, repleto de casitas nevadas y personajes festivos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/10/32d6fafc-447e-4a9a-9808-564fb3707af2-19db8cf1.jpg Cristina y Fabiola Rodríguez, junto a Sheila Sánchez. (DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/10/f9a68baf-caab-4d89-a0fc-610b11ec7d27-9b8475cd.jpg Tanya Rodríguez, Walys Tejada y Diana Frías. (DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/10/572660e8-1deb-4c1e-a02e-2b67ef5a959b-d530c2e9.jpg Adriana de Soto, Evelyn Batlle y Sofía González. (DIARIO LIBRE)

La propuesta se completa con Secretos Mágicos, donde los brillos sutiles y los tonos profundos crean ambientes misteriosos y encantadores; Magia del Bosque, inspirada en la naturaleza invernal; y Majestuosa Navidad, una oda al lujo y al esplendor, con cristales y dorados que roban miradas.

Propuestas para el otoño-invierno

Pero la inspiración no termina ahí. Casa Cuesta también presenta dos colecciones otoño-invierno que invitan a redescubrir el arte de decorar sin prisas:

Elegancia Atemporal, con tonos neutros y acentos metálicos que respiran calma y refinamiento; y Glam, una propuesta moderna y audaz que mezcla grises intensos, verdes profundos y destellos plateados para quienes buscan un toque contemporáneo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/10/dsc03108-c83d0dad.jpg

Con estas nuevas colecciones, Casa Cuesta reafirma su papel como referente del diseño y la decoración en el país, invitando a vivir una temporada donde cada detalle cuenta, y donde la magia navideña se siente -y se ve- en cada espacio.

Todas las colecciones están disponibles en tiendas físicas y en casacuesta.com, para que la inspiración llegue directa al hogar.



