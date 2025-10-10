×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
KFC Music
KFC Music

Presentan "KFC Music", una iniciativa que busca impulsar el talento local

El primer Krunch Tour en RD presentó Fineta Records, Deeikel, Kendo, Momento Fireball y Lomiel

  • Mayra Pérez Castillo - Twitter
  • Mayra Pérez Castillo - Facebook
Expandir imagen
Presentan "KFC Music", una iniciativa que busca impulsar el talento local
El Coronel KFC y Vanessa González. (SAMIL MATEO)

KFC República Dominicana presentó "KFC Music", una vibrante plataforma que celebra el talento local y lo proyecta al mundo, reafirmando su compromiso con el desarrollo cultural y creativo del país.

La iniciativa, que ya estrenó su Krunch Tour, nació con un propósito bien claro: llevar la música dominicana más allá de nuestras fronteras, abriendo oportunidades para los artistas emergentes y conectando con una generación que vive la cultura desde la autenticidad.

El proyecto tuvo su primera parada internacional en Costa Rica, continuando aquí, (República Dominicana) durante un evento que se inició ayer jueves hasta poco más de la una de la mañana de hoy viernes. El lugar escogido fue The Green Room, en Piantini, que se envolvió de la energía que evocó el evento.

Fue ahí donde el público disfrutó de una velada de energía a causa de la fusión de ritmos y estilos de Fineta Records, Deeikel, Kendo, Momento Fireball y Lomiel.

Sin embargo, es importante que "KFC Music" es más que un concierto. Es una plataforma que enlaza la marca con los jóvenes a través de experiencias reales, presentaciones en vivo, contenido digital exclusivo y colaboraciones con productores y talentos emergentes que representan la nueva ola creativa del Caribe.

El Krunch Tour continuará en los próximos meses con nuevas fechas y destinos internacionales, consolidando la plataforma como una vitrina global para el arte dominicano.

Lo que ocurrió antes

Expandir imagen
Deeikel expone sus canciones.
Deeikel expone sus canciones. (FUENTE EXTERNA)
Expandir imagen
Los artísticas del género urbano Deikel y DJ Kendo.
Los artísticas del género urbano Deikel y DJ Kendo. (FUENTE EXTERNA)
Expandir imagen
El evento incluyó la animación de Leton Pe, de Fineta Records.
El evento incluyó la animación de Leton Pe, de Fineta Records. (FUENTE EXTERNA)

Previo a la presentación musical,  Carlos Álvarez, gerente de mercado de KFC en Costa Rica, junto a ejecutivos locales y regionales de la franquicia, destacó el valor cultural de esta apuesta creativa.

Mientras que Vanessa González, gerente de mercadeo de KFC Dominicana, expresó que "en KFC creemos en el poder transformador de la música y en el enorme potencial de nuestros artistas dominicanos. Con ´KFC Music´ queremos ser un puente entre el talento local y las oportunidades globales".

Expandir imagen
Vanessa González, Albert Mena, Carlos Álvarez y Bryant Elton.
Vanessa González, Albert Mena, Carlos Álvarez y Bryant Elton. (FUENTE EXTERNA)
Expandir imagen
George Lorenzo y María Lourdes Vásquez.
George Lorenzo y María Lourdes Vásquez. (SAMIL MATEO)
Expandir imagen
Jean Carlos peña, Silvia, Vellareja Blanco y Martín Ciprián.
Jean Carlos peña, Silvia, Vellareja Blanco y Martín Ciprián. (FUENTE EXTERNA)
TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Periodista dominicana con una maestría en Comunicación Corporativa. Titulada en estilismo y asesoría de imagen. Es una apasionada del contenido sobre la salud, la belleza, el buen vivir y la cultura.