Presentan "KFC Music", una iniciativa que busca impulsar el talento local

KFC República Dominicana presentó "KFC Music", una vibrante plataforma que celebra el talento local y lo proyecta al mundo, reafirmando su compromiso con el desarrollo cultural y creativo del país.

La iniciativa, que ya estrenó su Krunch Tour, nació con un propósito bien claro: llevar la música dominicana más allá de nuestras fronteras, abriendo oportunidades para los artistas emergentes y conectando con una generación que vive la cultura desde la autenticidad.

El proyecto tuvo su primera parada internacional en Costa Rica, continuando aquí, (República Dominicana) durante un evento que se inició ayer jueves hasta poco más de la una de la mañana de hoy viernes. El lugar escogido fue The Green Room, en Piantini, que se envolvió de la energía que evocó el evento.

Fue ahí donde el público disfrutó de una velada de energía a causa de la fusión de ritmos y estilos de Fineta Records, Deeikel, Kendo, Momento Fireball y Lomiel.

Sin embargo, es importante que "KFC Music" es más que un concierto. Es una plataforma que enlaza la marca con los jóvenes a través de experiencias reales , presentaciones en vivo, contenido digital exclusivo y colaboraciones con productores y talentos emergentes que representan la nueva ola creativa del Caribe.

El Krunch Tour continuará en los próximos meses con nuevas fechas y destinos internacionales, consolidando la plataforma como una vitrina g lobal para el arte dominicano .

Lo que ocurrió antes

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/10/foto-2-deeikel-expone-sus-canciones-1009aadd.jpg Deeikel expone sus canciones. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/10/foto-4-los-artisticas-del-genero-urbano-deikel-y-dj-kendo-823ff9e8.jpg Los artísticas del género urbano Deikel y DJ Kendo. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/10/foto-5-el-evento-incluyo-la-animacion-de-leton-pe-de-fineta-records-6d832496.jpg El evento incluyó la animación de Leton Pe, de Fineta Records. (FUENTE EXTERNA)

Previo a la presentación musical, Carlos Álvarez, gerente de mercado de KFC en Costa Rica, junto a ejecutivos locales y regionales de la franquicia, destacó el valor cultural de esta apuesta creativa.

Mientras que Vanessa González, gerente de mercadeo de KFC Dominicana, expresó que "en KFC creemos en el poder transformador de la música y en el enorme potencial de nuestros artistas dominicanos. Con ´KFC Music´ queremos ser un puente entre el talento local y las oportunidades globales".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/10/foto-1-vanessa-gonzalez-albert-mena-carlos-alvarez-y-bryant-elton-f4a0aebd.jpg Vanessa González, Albert Mena, Carlos Álvarez y Bryant Elton. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/10/whatsapp-image-2025-10-09-at-91733-pm-cdbc4f01.jpeg George Lorenzo y María Lourdes Vásquez. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/10/foto-8-jean-carlos-pena-silvia-vellareja-blanco-y-martin-ciprian-73a1cdb1.jpg Jean Carlos peña, Silvia, Vellareja Blanco y Martín Ciprián. (FUENTE EXTERNA)