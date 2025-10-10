El Torneo Grand Thomas Celebrity Classic 2025 celebra su segunda parada

Aylin Carvajal, Haimethomas Frias Sa´nchez, Prenda Lidya Fri´as, Ginnette Bournigal, Jose´ Alberto Adam, Haime Thomas Frias Carela, Leonor Florentino de Fri´as, Jimmy Frias Vela´zquez y Ge´nesis De Leo´n. ( FUENTE EXTERNA )

El torneo Grand Thomas Celebrity Classic 2025 celebró con éxito su segunda parada en el Playa Dorada Golf Club, escenario que acogió a 156 jugadores, marcando un récord de participación y consolidando el entusiasmo que despierta este evento deportivo en todo el país.

Debido a la alta convocatoria, la competencia se dividió en dos salidas: el grupo Ámbar y el grupo Atlántico, desarrollándose una jornada vibrante de golf, compañerismo y sana competencia.

La ceremonia estuvo encabezada por la senadora de la provincia, Ginette Bournigal; el obispo de la Diócesis de Puerto Plata, Julio César Corniel Amaro; el Country Manager de Equifax, José Alberto Adam; y los representantes de Quality Life Foundation:

Haime Thomas Frias Carela

Jimmy Frías Velázquez

Leonor Florentino de Frías

Prenda Lidya Frías

Haimethomas Frías Sánchez

Haime Thomas Frías, presidente de Quality Life Foundation, ofreció las palabras de bienvenida y motivación, citando el espíritu de unidad que impulsa cada edición del torneo:

"El Grand Thomas Celebrity Classic es mucho más que un torneo de golf. Es una plataforma para unir a la comunidad, promover valores y contribuir al desarrollo social. Cada parada reafirma nuestro compromiso con la excelencia y con la promoción de una vida de calidad a través del deporte", expresó.

Asimismo, destacó el esfuerzo conjunto de los equipos de Rafael O. Castillo, Olga Lamarche y Américo Núñez, cuya labor fue esencial para el éxito organizativo de esta segunda parada.

La senadora Ginette Bournigal entregó un reconocimiento especial a Equifax, recibido por José Alberto Adam, quien expresó su gratitud y cedió el honor del putt inicial a la legisladora.

La última jornada del circuito se celebrará el sábado 11 de octubre, en el Las Aromas Golf Club, donde se disputará la gran final del Grand Thomas Celebrity Classic 2025, prometiendo cerrar con broche de oro una edición memorable.

Ganadores

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/10/playa-7c3af52a.jpg El campo de Playa Dorada. (FUENTE EXTERNA)

En la categoría A. El primer lugar correspondió a Arnulfo Gutiérrez y Jorge L. Castillo, seguidos por Carlos y Guillermo Abbott en segundo lugar, y Andrés Paulino y Rubén González en tercero.

En la categoría B. Los campeones fueron Francisco Tavárez y Elisaben Matos; el segundo puesto fue para Francisco Vázquez y Sergio Mármol, y el tercero para Thomas Glenn y Pablo Espinal.

En la categoría C. José Alberto Adam y Anthony Kilosky obtuvieron el primer lugar, Rafael Fernández y Héctor Bidó el segundo, y Ney Deschamps y Rivie Rodríguez el tercero.

En la rama femenina. las damas ganadoras fueron Mary Luz Perdomo y Binki Hurtado (primer lugar) y Mirian Herrera y Tadina Compres (segundo lugar).

las damas ganadoras fueron y (primer lugar) y Mirian Herrera y Tadina Compres (segundo lugar).