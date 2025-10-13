Cruz-Ayala celebra su 40 aniversario en el sector salud

Yodely Tavares, Maximo Cruz-Ayala y Virginia Cruz-Ayala.Cruz-Ayala en la celebración del 40 aniversario de Cruz Ayala. ( FUENTE EXTERNA )

En un emotivo acto de gratitud y reconocimiento a sus socios estratégicos, clientes y colaboradores, la empresa Cruz-Ayala celebró su 40 aniversario, marcando cuatro décadas de visión, compromiso y servicio al sector salud dominicano.

El encuentro, realizado en el Hotel Santiago Curio Collection by Hilton, reunió a autoridades gubernamentales, representantes de instituciones académicas y de salud, aliados internacionales e invitados especiales, quienes acompañaron a la familia Cruz-Ayala en esta conmemoración.

"Estos 40 años no son solo una cifra, son la suma de incontables jornadas de trabajo, de sacrificios compartidos, de sueños perseguidos y alcanzados, y de la confianza que cada uno de ustedes ha depositado en nosotros", expresó Máximo Cruz-Ayala, CEO de la empresa.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/14/2-rafael-sanchez-espanol-y-brigida-de-sanchez-34042af0.jpeg Rafael Sánchez Español y Brígida Navarro de Sánchez. https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/14/6-ruben-abreu-mercedes--carmen-capellan-waleska-sanchez-y-julio-gonell-7e11dec1.jpeg (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/14/7-julian-sued-fausto-hernandez-y-marino-perez-1-6c1ae404.jpeg Julián Sued, Fausto Hernández y Marino Pérez. (FUENTE EXTERNA)

Durante su intervención, Cruz-Ayala destacó que la herencia de responsabilidad y compromiso legada por sus padres —María López de Cruz-Ayala y Máximo Rafael Cruz-Ayala— se refleja hoy en la cultura de cumplimiento, excelencia y servicio que distingue a la organización.

Esa trayectoria se consolida con la representación de más de 18 marcas internacionales provenientes de tres continentes y la confianza de cientos de instituciones médicas en todo el país.

Especialista en equipamiento e insumos para laboratorios clínicos , Cruz-Ayala . La ocasión también sirvió para presentar su nueva división Diagnóstico Veterinaria luego del nuevo logo de Cruz-Ayala , símbolo de su historia, evolución y de la visión que proyecta hacia las próximas décadas.