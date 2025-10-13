×
Cruz-Ayala
Cruz-Ayala

Cruz-Ayala celebra su 40 aniversario en el sector salud

La ocasión también sirvió para presentar su nueva división Diagnóstico Veterinaria luego del nuevo logo de Cruz-Ayala

    Cruz-Ayala celebra su 40 aniversario en el sector salud
    Yodely Tavares, Maximo Cruz-Ayala y Virginia Cruz-Ayala.Cruz-Ayala en la celebración del 40 aniversario de Cruz Ayala.

    En un emotivo acto de gratitud y reconocimiento a sus socios estratégicos, clientes y colaboradores, la empresa Cruz-Ayala celebró su 40 aniversario, marcando cuatro décadas de visión, compromiso y servicio al sector salud dominicano.

    El encuentro, realizado en el Hotel Santiago Curio Collection by Hilton, reunió a autoridades gubernamentales, representantes de instituciones académicas y de salud, aliados internacionales e invitados especiales, quienes acompañaron a la familia Cruz-Ayala en esta conmemoración. 

    "Estos 40 años no son solo una cifra, son la suma de incontables jornadas de trabajo, de sacrificios compartidos, de sueños perseguidos y alcanzados, y de la confianza que cada uno de ustedes ha depositado en nosotros", expresó Máximo Cruz-Ayala, CEO de la empresa.

    Rafael Sánchez Español y Brígida Navarro de Sánchez.
    Rafael Sánchez Español y Brígida Navarro de Sánchez.
    Infografía
    (FUENTE EXTERNA)
    Julián Sued, Fausto Hernández y Marino Pérez.
    Julián Sued, Fausto Hernández y Marino Pérez.

    Durante su intervención, Cruz-Ayala destacó que la herencia de responsabilidad y compromiso legada por sus padres —María López de Cruz-Ayala y Máximo Rafael Cruz-Ayala— se refleja hoy en la cultura de cumplimiento, excelencia y servicio que distingue a la organización. 

    Esa trayectoria se consolida con la representación de más de 18 marcas internacionales provenientes de tres continentes y la confianza de cientos de instituciones médicas en todo el país. 

    Especialista en equipamiento e insumos para laboratorios clínicosCruz-Ayala.La ocasión también sirvió para presentar su nueva división Diagnóstico Veterinaria luego del nuevo logo de Cruz-Ayala, símbolo de su historia, evolución y de la visión que proyecta hacia las próximas décadas.

