Cruz-Ayala celebra su 40 aniversario en el sector salud
En un emotivo acto de gratitud y reconocimiento a sus socios estratégicos, clientes y colaboradores, la empresa Cruz-Ayala celebró su 40 aniversario, marcando cuatro décadas de visión, compromiso y servicio al sector salud dominicano.
El encuentro, realizado en el Hotel Santiago Curio Collection by Hilton, reunió a autoridades gubernamentales, representantes de instituciones académicas y de salud, aliados internacionales e invitados especiales, quienes acompañaron a la familia Cruz-Ayala en esta conmemoración.
"Estos 40 años no son solo una cifra, son la suma de incontables jornadas de trabajo, de sacrificios compartidos, de sueños perseguidos y alcanzados, y de la confianza que cada uno de ustedes ha depositado en nosotros", expresó Máximo Cruz-Ayala, CEO de la empresa.
Durante su intervención, Cruz-Ayala destacó que la herencia de responsabilidad y compromiso legada por sus padres —María López de Cruz-Ayala y Máximo Rafael Cruz-Ayala— se refleja hoy en la cultura de cumplimiento, excelencia y servicio que distingue a la organización.
Esa trayectoria se consolida con la representación de más de 18 marcas internacionales provenientes de tres continentes y la confianza de cientos de instituciones médicas en todo el país.
Especialista en equipamiento e insumos para laboratorios clínicos, Cruz-Ayala.La ocasión también sirvió para presentar su nueva división Diagnóstico Veterinaria luego del nuevo logo de Cruz-Ayala, símbolo de su historia, evolución y de la visión que proyecta hacia las próximas décadas.