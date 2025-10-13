Orchid apuesta por la creatividad y la conexión emocional

Grace Gómez de Herrera, Simón Cepeda y Yelime Abad. ( FUENTE EXTERNA )

La empresa Orchid consolida su liderazgo en el sector de artículos promocionales al presentar propuestas innovadoras que no solo transmiten identidad de marca, sino también inspiración y bienestar.

Con un enfoque estratégico que trasciende lo convencional, Orchid invitaron a las empresas a utilizar los artículos promocionales como vehículos de comunicación capaces de reforzar valores y fortalecer vínculos con los clientes.

Línea exclusiva

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/13/whatsapp-image-2025-10-13-at-61748-pm-9b0b4c74.jpeg Parte de la colección de paraguas. (FUENTE EXTERNA)

En esta nueva entrega, la compañía presenta una línea exclusiva de paraguas con mensajes positivos, concebidos para inspirar y conectar con la comunidad. Una iniciativa que demuestra que incluso los días de lluvia pueden convertirse en una oportunidad para proyectar optimismo y cercanía.

"Un artículo promocional bien pensado puede contar una historia y convertirse en un reflejo de la identidad de una marca", destaca Simón Cepeda, gerente General de Orchid.

Bajo esta filosofía, la empresa diseña soluciones personalizadas que no solo cumplen un propósito funcional, sino que también logran:

I mpactar emocionalmente

Dejar huella en cada experiencia de marca.