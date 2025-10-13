Renault presenta la nueva SUV Koleos Full Hybrid E-Tech|Esprit Alpine

Los vehículos de motor híbrido son todo un concepto que va desde el impacto ambiental y ahorro de combustible,- que a la vez es ahorro de dinero- hasta toda una experiencia al volante.

Con estas características y otras tantas, Renault trae al público dominicano el nuevo Koleos Full Hybrid E-Tech|Esprit Alpine, un SUV D que cuenta con un diseño sofisticado, tecnología de vanguardia y un motor híbrido de última generación.

Para presentarlo, se llevó a cabo un encuentro en el showroom de la marca, donde Hugo Troncoso, gerente de ventas, dio a conocer los detalles del vehículo e invitó a los asistentes a "probar el vehículo, aceptarse e interactuar con él", destacando la belleza del nuevo modelo".

Al nombrar sus principales características destacó:

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/13/whatsapp-image-2025-10-08-at-85727-pm-9a73a871.jpeg Manuel Corripio. (KEVIN RIVAS)

La pantalla panorámica openR de 1,000 cm² con conectividad 5G y experiencia inmersiva a bordo

29 sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), incluyendo conducción autónoma de nivel 2.

Head-up display, frenado autónomo trasero y chasis transparente

Confort premium con amplio espacio interior, asientos ergonómicos, aire acondicionado de tres zonas y un sistema de sonido envolvente Bose.

Diseño exclusivo Esprit Alpine, con acabados deportivos, rines de 20" y detalles inspirados en la herencia automovilística francesa.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/13/15-koleos-full-hybrid-e-tech--esprit-alpine-7013c114.jpg Quienes deseen vivir la experiencia pueden agendar su prueba de manejo contactando directamente al showroom de Renault o a través de sus canales digitales oficiales. (FUENTE EXTERNA)

Los test drives estarán disponibles próximamente en el showroom de la marca, permitiendo a los interesados experimentar de primera mano el rendimiento y la comodidad del nuevo SUV-D premium de Renault.

"Revolution"

Juan Manuel Alliati, director de Marketing de Renault Portadores, quien compartió la historia y visión detrás del ambicioso plan de crecimiento de la compañía, conocido como "Revolution", un proyecto estratégico que redefine la posición global de la marca.

"Este rumbo comenzó en 2020, justo en la etapa final de la pandemia, cuando el gobierno corporativo definió su nuevo camino estratégico: reconquistar a los clientes de autos con mejores prestaciones, y mantener una posición sólida en el mercado", explicó Alliati, en lo que fue su primera visita a República Dominicana.

El programa "Revolution" se implementó inicialmente en Europa entre 2021 y 2023, alcanzando resultados sobresalientes. "Renault ha sido una de las compañías del sector automotriz con mayor crecimiento en valor de acciones y posicionamiento en los últimos tres años", destacó el ejecutivo.

Sin embargo, el verdadero desafío —y la siguiente fase del plan— está en la internacionalización de la estrategia, bajo la consigna "Reconocemos el trabajo de la realidad", con la que la marca busca trasladar su modelo de éxito a mercados fuera de Europa.

Alias subrayó que América Latina es clave en esta expansión: "Es el mercado más importante para Renault después de Europa. Esta región, junto a Turquía y Asia-Pacífico, marca el futuro de nuestra internacionalización", afirmó.

Durante su intervención, el directivo señaló que los nuevos productos de la marca destacan por su mayor nivel de diseño, equipamiento y profesionalismo , y que esta evolución se refleja ya en modelos que están llegando a los distintos mercados de la región.

"Hoy celebramos no solo un nuevo vehículo, sino una noche que simboliza la unión de una visión global con la pasión y el talento latinoamericano", concluyó Alliati, en una velada que marca el inicio de una etapa decisiva para Renault en el continente.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/13/whatsapp-image-2025-10-08-at-85729-pm-55b87c82.jpeg Carmen Justo y Christian Petersen. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/13/4-alvaro-corripio-y-miguel-jose-barcelo-1b37504d.jpg A´lvaro Corripio y Miguel Jose´ Barcelo´. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/13/8-grace-logrono-y-angelina-burgos-0a9be948.jpg Grace Logron~o y Angelina Burgos. (FUENTE EXTERNA)