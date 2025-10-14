×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Altice
Altice

Altice presenta los nuevos modelos Xiaomi 15T y Xiaomi 15T Pro

Ambos modelos combinan cámaras co-desarrolladas con Leica

  • Mayra Pérez Castillo - Twitter
  • Mayra Pérez Castillo - Facebook
Expandir imagen
Altice presenta los nuevos modelos Xiaomi 15T y Xiaomi 15T Pro
Gadi Barreras, Dania Taveras, Robert Luo y Yaxi Huang. (FUENTE EXTERNA)

Altice Dominicana presentó los nuevos modelos Xiaomi 15T y Xiaomi 15T Pro, disponibles a partir de mañana en todas sus tiendas, con ofertas y regalos por introducción.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Robert Luo, Central América GTM Manager, quien aseguró que estos dispositivos vienen a revolucionar la fotografía móvil. 

Mientras que Dania Taveras, gerente de Portafolio de Oferta de Altice, expresó que hoy día, crear contenido no es solo una actividad recreativa, sino una herramienta de trabajo que impulsa industrias complejas. "Nuestros clientes no solo consumen contenido, lo producen por ellos mismos y para el mundo". 

Por esta razón el Altice celebran que Xiaomi haya desarrollado productos que responden de forma inteligente y creativa a estas necesidades.

Características

Expandir imagen
Infografía
Xiaomi 15T Pro (KEVIN RIVAS)

De anunciar las características de ambos equipos se encargó Gadi Barrera, Regional Training Manager, quien aseguró que ambos modelos combinan cámaras co-desarrolladas con Leica, conectividad de vanguardia y un diseño refinado que eleva la experiencia de los usuarios a un nivel completamente nuevo.

  • El Xiaomi 15T incluye una cámara principal, una ultra gran angular y una telefoto.
  • El Xiaomi 15T Pro integra una cámara principal, una ultra gran angular y la nueva cámara Leica 5x Pro-Telefoto.
  • Ambos sistemas están diseñados para ofrecer resultados impresionantes en una amplia gama de escenarios.
Expandir imagen
Infografía
Durante el evento los invitados exploraron las novedades. (KEVIN RIVAS)

En cuanto a la videografía, la Serie Xiaomi 15T ofrece capacidades de nivel profesional para creadores. Ambos modelos permiten grabación en 4K a 30fps HDR10+ en todas las distancias focales, garantizando colores vibrantes y contraste uniforme sin importar el lente utilizado.

Los dispositivos de la Serie, el Xiaomi 15T y el Xiaomi 15T Pro llegan con el nuevo sistema HyperOS 3 y HyperAI.

RELACIONADAS
TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Periodista dominicana con una maestría en Comunicación Corporativa. Titulada en estilismo y asesoría de imagen. Es una apasionada del contenido sobre la salud, la belleza, el buen vivir y la cultura.