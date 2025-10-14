Food & Wine Festival, un fin de semana de alta cocina en Casa de Campo

Los amantes del buen comer y beber vivieron un fin de semana exquisito en Casa de Campo Resort & Villas, durante la tercera edición del Food & Wine Festival, celebrado en colaboración con American Express.

Durante dos días, el exclusivo complejo se convirtió en sede de la alta gastronomía y el entretenimiento, reuniendo a reconocidos chefs internacionales, experiencias culinarias multisensoriales y música en vivo.

Entre los protagonistas del festival destacaron los chefs Scott Conant, Hubert Keller y Joe Isidori, mientras que el sabor criollo estuvo en manos de la reconocida Chef Tita, recientemente galardonada con el premio "Champions of Change" por The World´s 50 Best Restaurants.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/14/casa-de-campo-food-and-wine-92d75d15.jpg Clarissa Molina, Jason Kycek y Raúl de Molina. (FUENTE EXTERNA)

La conducción del evento estuvo a cargo de Raúl de Molina y Clarissa Molina, figuras del programa El Gordo y la Flaca, que transmitió en vivo desde el festival, llevando la esencia del evento a millones de hogares en Estados Unidos y América Latina.

El acto inaugural contó con las palabras de Andrés Pichardo Rosenberg , presidente de Casa de Campo Resort & Villas, y Jason Kycek , vicepresidente senior de Ventas y Chief Marketing Officer. Ambos destacaron la relevancia de este evento como plataforma para posicionar a Casa de Campo como el destino gastronómico por excelencia del Caribe.

Shows culinarios

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/14/joe-isidori-f9a53b69.jpg Joe Isidori prepara su receta de albóndigas con ricotta. (LAURA ORTIZ)

Uno de los momentos más esperados del festival fue la participación del chef Joe Isidori, poseedor de una estrella Michelin y cofundador de Black Tap Craft Burgers & Beers.

Con la energía que lo caracteriza, compartió una receta muy personal: las albóndigas con ricotta y salsa marinara favoritas de su madre, una preparación que no solo cautivó paladares, sino también corazones. El público, fascinado por su técnica y carisma, pudo degustar su creación al finalizar la demostración.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/14/bloody-mary-ba74b315.jpg Hubert Keller y su original presentación de Bloody Mary. (LAURA ORTIZ)

El chef Scott Conant, por su parte, presentó unos gnudi de ricotta en salsa de tomate, mientras que Hubert Keller sorprendió con su original Bloody Mary servido en sandía, acompañado de aperitivos ideales para cualquier encuentro social.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/14/chef-tita-casa-de-campo-bff0a1d4.jpg La Chef Tita durante su show en el Food & Wine Festival. (LAURA ORTIZ)

La Chef Tita, embajadora de la cocina dominicana, reinventó el sabor del atún con una receta que incluyó agua de coco y guavaberry, deleitando a todos con una propuesta fresca y tropical.

Las experiencias estuvieron acompañadas por música en vivo de Cayo Arena Beat y Joseph Miller Band, así como los ritmos de los DJs Leo, Ronald y Kambax.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/14/casa-de-campo-food-9e1e9223.jpg Arturo y Jorien de Quezada. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/14/casa-de-campo-food-2-5c3d72f9.jpg Carlos Mardones, Scott Conant, Charles Keusters, Hubert Keller. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/14/casa-de-campo-food-3-b6c82222.jpg Charles Keusters e Irene Campaña. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/14/casa-de-campo-food-4-1db159ea.jpg Eddy Veras y Jeimi Ross. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/14/casa-de-campo-food-5-6e3e50c6.jpg Juan Peña, Carlos Mardones, Adrián Ramirez y Marcus Gleadow. (FUENTE EXTERNA)

Cena bajo las estrellas

El broche de oro llegó con la ya tradicional "Dinner Under the Stars", celebrada en el Minitas Beach Club. Frente al mar y bajo un cielo estrellado, los asistentes disfrutaron de una velada donde la gastronomía y la buena compañía se dieron cita.

La propuesta culinaria incluyó croquetas con trufa, casabe con carne mechada y un refrescante cóctel de frutas en jugo de chinola. La banda 226, del cantante y actor Shalim Ortiz, fue la encargada de encender la pista con un repertorio que incluyó clásicos del rock y ritmos tropicales que pusieron a todos a bailar.

La noche culminó con un espectáculo de fuegos artificiales, dejando a todos con la promesa de reencontrarse el próximo año.

