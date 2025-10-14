Claro Dominicana introduce nueva serie Xiaomi

Ejecutivos de Xiaomi y Claro encabezaron el evento. ( FUENTE EXTERNA )

Claro Dominicana y Xiaomi Corporation presentaron este martes la esperada Serie Xiaomi 15T integrada por los modelos Xiaomi 15T y Xiaomi 15T Pro, una propuesta que combina cámaras codesarrolladas con Leica, conectividad de vanguardia y un diseño refinado que eleva la experiencia de los usuarios a un nivel completamente nuevo.

Durante un evento realizado en el edificio corporativo de Claro Dominicana, en el estuvieron presentes ejecutivos de ambas empresas, quienes resaltaron que la Serie Xiaomi 15T representa un salto significativo en la evolución de la línea T al combinar la fotografía profesional, un diseño insignia y un ecosistema que transforma la vida digital.

Yáskara Sánchez, gerente de mercadeo móviles de Claro Dominicana, explicó que la presentación de estos equipos se realiza en el marco del 95.º aniversario de la empresa, lo que reafirma la promesa que ha mantenido durante todos estos años: estar siempre a la vanguardia de la tecnología para que los clientes reciban lo mejor.

Destacó que este año fueron reconocidos nuevamente como la Red Móvil más rápida del país, recibiendo el máximo galardón de Speedtest Awards que consiste en una estatuilla de cristal que simboliza la excelencia.

"Esta distinción no es solo un trofeo, es el reflejo de nuestro trabajo constante para entregar calidad, inversión técnica y la mejor experiencia", sostuvo Sánchez.

Asimismo, destacó que para aprovechar al máximo todas las prestaciones de los equipos de la Serie Xiaomi 15T, la compañía cuenta con una red 5G robusta, capaz de ofrecer ultravelocidad, menor latencia e hiperconectividad.

Características

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/15/c4a3445-8b196e86.jpg Serie Xiaomi 15 (FUENTE EXTERNA)

Manuel Corporan, gerente de ventas de Xiaomi Dominicana, resaltó: "La nueva Serie Xiaomi 15T marca un hito en la evolución tecnológica de la marca, al integrar cámaras profesionales codesarrolladas con Leica, un rendimiento de última generación y el nuevo sistema operativo Xiaomi HyperOS 3 impulsado por inteligencia artificial".

Los modelos Xiaomi 15T y Xiaomi 15T Pro incorporan pantallas inmersivas, carga ultrarrápida y un ecosistema inteligente que optimiza la vida digital, consolidando el compromiso de Xiaomi de llevar la innovación premium a más usuarios".

Asimismo, resaltó que un gran atractivo de la serie es la integración de una cámara principal, una ultra gran angular y una telefoto, mientras que el Xiaomi 15T Pro integra una cámara principal, una ultra gran angular y la nueva cámara Leica 5x Pro Telefoto.

Ambos sistemas están diseñados para ofrecer resultados impresionantes en una amplia gama de escenarios, redefiniendo la fotografía móvil con un avanzado sistema de triple cámara codesarrollado con Leica.

Ambos dispositivos incluyen también una cámara frontal de 32MP para selfies y videollamadas de alta calidad. En cuanto a la videografía, ambos modelos permiten grabación en 4K a 30fps HDR10+ en todas las distancias focales, garantizando colores vibrantes y contraste uniforme sin importar el lente utilizado.