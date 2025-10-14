La Dra. Yiselis Portes pone en circulación libro "La Hora Mágica"

La Dra. Yiselis Portes ha escrito un libro y lo ha hecho para dar continuidad al compromiso social y profesional como odontóloga restauradora; pero también como una ciudadana que se preocupa por el bienestar de los niños, que le gusta ser llamada "la tía Yi".

Fue a ellos que se los dedicó durante una hermosa velada en el Teatro Nacional, donde lo puso en circulación. En ese contexto nos hizo partícipes de como logró esta meta tan anhelada, cómo los lazos se fueron uniendo, siempre poniendo su fe en Dios.

Contó que el objetivo es de acompañar a los pequeñines en el desarrollo de una adecuada rutina de higiene oral y de inculcar desde temprana edad la importancia del cuidado dental.

"Los dientes no solo sirven para comer y sonreír, también cumplen un papel fundamental en la pronunciación clara y fluida de las palabras.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/14/whatsapp-image-2025-10-10-at-81833-pm-1e068473.jpeg Portada del libro (KEVIN RIVAS)

Fomentar hábitos de higiene bucal desde la infancia ayuda a prevenir caries dental y enfermedades en las encías, reduciendo la necesidad de tratamientos incómodos y evitando experiencias negativas en la consulta dental. Esa es la visión por la que nació este cuento", expresó la autora.

Además, con "La Hora Mágica", se busca enseñar manera didáctica y divertida, hábitos de higiene oral, al mismo tiempo, despertar el interés por la lectura en los más pequeños.

La obra cuenta, además, con dos canciones que están en disponibles en Spotify.

Esencia solitaria

Como parte de su responsabilidad social, el 15% de las ventas del libro "La Hora Mágica" serán destinados a completar el área de lectura que se inició, en el mes de septiembre en el Hogar Infantil Manos Divinas, en la comunidad de Mandinga.

"El futuro de un país no solo depende de un gobierno; es una responsabilidad compartida. De cada uno de nosotros también depende que todos los niños, no solo los nuestros, tengan oportunidades educativas y habilidades que les permitan desarrollarse para vivir de manera responsable y digna", resaltó Portes.

El evento culminó con la firma de libros. Está a la venta en Cuesta Libros.