El Jardín de los Niños con la Tía Yoselin celebra 10 años

El Jardín de los Niños se ha consolidado como una escuela de preparación y crecimiento personal. ( FUENTE EXTERNA )

El programa infantil El Jardín de los Niños celebra su décimo aniversario como una de las principales plataformas de formación y desarrollo para la infancia en República Dominicana.

Concebido hace una década por la comunicadora Yoselin Díaz, este espacio nació con el propósito de sembrar valores y promover una educación integral en los niños y niñas del país.

Más que un programa de televisión, El Jardín de los Niños se ha consolidado como una escuela de preparación y crecimiento personal, donde los participantes reciben formación en valores, comunicación, arte y convivencia, bajo un enfoque basado en el amor, la comprensión y el respeto.

La visión de Yoselin Díaz

Su creadora, Yoselin Díaz, nació el 20 de enero de 1969 en Bonao, provincia Monseñor Nouel. Comunicadora de vocación, ha dedicado su trayectoria a la educación infantil y a la promoción de los valores humanos como pilares de transformación social.

Bajo su personaje televisivo "La Tía Yoselin", Díaz ha logrado conectar con el público infantil a través de un estilo alegre y pedagógico que le ha merecido reconocimiento en distintos escenarios culturales, entre ellos su distinción como Reina del Carnaval Infantil Dominicano.

Su compromiso con la niñez la ha llevado a convertirse en una figura referente en la televisión educativa del país.

Formación integral y acompañamiento personalizado

En sus diez años de trayectoria, El Jardín de los Niños ha brindado a cientos de niños y niñas la oportunidad de descubrir y desarrollar sus talentos en un entorno formativo.

Cada participante completa un formulario donde expresa sus intereses y habilidades, lo que permite al equipo del programa diseñar un plan de crecimiento personalizado, adaptado al ritmo y características de cada niño.

Este enfoque, explica Díaz, busca fomentar una educación cercana, afectiva y orientada al desarrollo integral, con la meta de formar ciudadanos responsables, creativos y comprometidos con su entorno.

Segmentos educativos y de entretenimiento

El programa se estructura en diversos segmentos que combinan el aprendizaje con la diversión, abordando temas de actualidad, cultura, arte, medio ambiente y valores sociales. Entre ellos destacan:

La Cocinita divertida. Enseña recetas sencillas y promueve habilidades de expresión oral.

Recíclame. Orientado al cuidado del medio ambiente mediante el reciclaje creativo.

En la tecnología. Se presentan novedades tecnológicas y consejos para el uso responsable de dispositivos.

En los deportes. Fomenta la disciplina, la salud y el trabajo en equipo.

Valores a seguir. Centrado en la enseñanza de virtudes ciudadanas.

Cuéntame un cuento. Incentiva la lectura y la imaginación.

Reporteritas del Jardín. Es espacio donde los niños practican la comunicación y la expresión pública.

En Mi País y Esto es Historia. Dedicados a la cultura, el turismo y los hechos históricos de República Dominicana.

Personajes destacados y En el Mundo del Arte. Reconocen aportes relevantes en distintas áreas sociales y artísticas.

La Biblia Me Enseña. Mensajes de inspiración y valores espirituales.

Una década de logros y compromiso

Tras diez años de trabajo ininterrumpido, El Jardín de los Niños continúa fortaleciéndose como un proyecto educativo y social de impacto positivo, guiado por la convicción de que la formación en valores desde la infancia es la base para construir una sociedad más justa y solidaria.

"El mayor logro ha sido ver cómo muchos de nuestros niños crecen con una visión más humana, empática y comprometida con su país", expresó Díaz al celebrar este aniversario.

Con una trayectoria marcada por la dedicación y el servicio, El Jardín de los Niños con la Tía Yoselin reafirma su compromiso con la educación, el arte y los valores, manteniéndose como un referente en la formación de la niñez dominicana.