Santo Domingo se enciende con elegancia: abre Premium Cigar Lounge, nuevo templo del tabaco de lujo

El empresario Radhamés Rodríguez (izquierda) conversa con asistentes a la inauguración de Premium Cigar Lounge, ubicado en el sector Bella Vista, Distrito Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

Santo Domingo se viste de humo fino y sofisticación. Con la apertura de Premium Cigar Lounge, los amantes del tabaco encuentran un nuevo santuario donde el placer, la distinción y el arte de disfrutar convergen en una experiencia sensorial sin precedentes.

La velada inaugural fue todo menos convencional: el icónico merenguero Toño Rosario encendió el ambiente con su energía contagiosa, mientras los asistentes disfrutaban de una demostración en vivo de enrolado de cigarros a cargo de la reconocida marca Black Bird, que aportó un toque artesanal y auténtico a la noche.

Ubicado en Bella Vista, una zona privilegiada de la capital, este lounge redefine el concepto de elegancia urbana. Su arquitectura contemporánea, techos altos y atmósfera cálida crean el escenario perfecto para conversaciones pausadas, maridajes exquisitos y momentos memorables.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/15/jaa5736-1-2bb7364f.jpg Su arquitectura contemporánea, techos altos y atmósfera cálida crean el escenario perfecto para buenos humos. (FUENTE EXTERNA)

La experiencia se extiende a una terraza al aire libre, ideal para compartir bajo las estrellas, y a un rooftop en el piso 12, donde la gastronomía de primer nivel se convierte en el complemento perfecto para una noche de buena música y compañía.

La inauguración fue encabezada por los socios fundadores Radhamés Rodríguez, Pablo Soto Hatton y Lorena Vargas, quienes recibieron a los invitados en un ambiente que reflejó el espíritu de la marca: distinción, exclusividad y placer en su máxima expresión.

Toda una experiencia

"Este cigar es un sueño hecho realidad. Como dominicano radicado en los Estados Unidos, invertir en mi país siempre será una prioridad", expresó el empresario Radhamés Rodríguez, destacando su compromiso con el desarrollo local y la pasión que lo une a este proyecto.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/15/jaa5719-c146b269.jpg El empresarioPablo Soto Hatton conversa con asistentes a la inauguración dePremium Cigar Lounge. (FUENTE EXTERNA)

De su lado, Pablo Soto Hatton afirmó que Premium Cigar Lounge nace con la visión de ofrecer un entorno donde el lujo, la comodidad y el arte de disfrutar convergen en una sola experiencia.

"En Premium Cigar Lounge buscamos que cada visita sea una experiencia: compartir, relajarse, disfrutar de un buen cigarro y conectar con otras personas en un ambiente que inspira conversación y networking, rodeado de buenos humos y buena energía", sostuvo Lorena Vargas.

Premium Cigar Lounge no es solo un lugar para fumar; es una declaración de estilo, un refugio para quienes entienden que el lujo está en los detalles y que cada momento merece ser celebrado con altura.