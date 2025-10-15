×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
ConstruGala
ConstruGala

Premios ConstruGala celebra su edición 2025

Fueron entregados 20 galardones a empresas del sector construcción de República Dominicana

    Expandir imagen
    Premios ConstruGala celebra su edición 2025
    Rafael Aybar, Luis Aybar y Fernando De La Vega. (FUENTE EXTERNA)

    Los Premios ConstruGala llevó a cabo su cuarta edición, en la que fueron entregados 20 galardones a empresas del sector construcción de República Dominicana. 

    "Nos llena de satisfacción ver cómo este evento continúa madurando y cómo se incrementa el número de proyectos inscritos en cada edición, aumentando así la cantidad de categorías premiadas", expresó Sadery Abreu, CEO de Construmedia, empresa organizadora de la premiación.

    Fernando De La Vega, director país de Metaldom, principal empresa patrocinadora de esta edición, destacó:

    "Este encuentro representa una oportunidad única para reflexionar sobre el papel esencial que tiene la construcción en el avance de la República Dominicana. Este sector motoriza el desarrollo nacional, dinamiza la economía, genera empleos de calidad y eleva los estándares de vida de nuestra población".

    El encuentro también contó con el apoyo del Gobierno de la República Dominicana, Lanco Dominicana, Antillana Comercial, Autozama, J. López Constructora, Alveare, Tonos y Colores, Imca y Autobritánica.

    Galardonados

    Expandir imagen
    Jose´ C. Lo´pez., Alexandra Guzma´n, Dino Campagna y Carmen Lo´pez
    Jose´ C. Lo´pez., Alexandra Guzma´n, Dino Campagna y Carmen Lo´pez (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
     Juan Emilio Pe´rez y Mario Almonte
    Juan Emilio Pe´rez y Mario Almonte (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Fernando De La Vega y Ernesto Meji´a.
    Fernando De La Vega y Ernesto Meji´a. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Luis Betances, Nilsa Sua´rez, Mari´a Fernanda Rosario, Marivi´ Bonilla y Pantaleo´n Salcedo.
    Luis Betances, Nilsa Sua´rez, Mari´a Fernanda Rosario, Marivi´ Bonilla y Pantaleo´n Salcedo. (FUENTE EXTERNA)
    • Proyecto Inmobiliario Vertical en Sto. Dgo. de Bajo Costo:
    • Downtown Hariannet XVIJusconstruction
    • Proyecto Inmobiliario Vertical en Sto. Dgo. de Costo Medio:
    • Torre M StudioConstructora Aybar y Contemega
    • Proyecto Inmobiliario Vertical en Sto. Dgo. de Alto Costo:
    • Regatta Forest – Constructora Contemega
    • Proyecto Inmobiliario Vertical de Lujo:
    • Tribeca ParkConstructora Aybar
    • Proyecto Inmobiliario Vertical en el Interior de Bajo Costo:
    • Residencial CamiloLDC Construcciones
    • Proyecto Inmobiliario en el Interior de Alto Costo:
    • Torre Zoe Sophia – Espejo & Asoc.
    • Proyecto Inmobiliario Horizontal Edificio de Baja Altura:
    • Urbe 8Urbe Construcciones
    • Proyecto Inmobiliario Horizontal Residencial de Apartamentos:
    • Epic SunLVP Real Estate Investment
    • Proyecto Inmobiliario Horizontal Residencial de Casas:
    • Canopy Living – Pantaleón Salcedo & Asoc.

    Proyecto Inmobiliario Horizontal Unifamiliar:

    • Residencia Paseo del RioHache Desing
    • Proyecto Inmobiliario de Baja Altura 2da. Vivienda:
    • Vermare Boutique at Cap CanaCodelpa
    • Proyecto Corporativo y/o Comercial en Sto. Dgo.:
    • Plaza Paseo del Prado - Pérez Morales & Asoc.

    Proyecto de Oficina y/o Local Comercial:

    • Oficinas ExcelConstructora Aybar
    • Proyecto Hotelero de Ciudad:
    • Latitud 18Hageco

    Proyecto Hotelero de Playa:

    • The St. Regis Cap Cana Resort – Campagna Ricart & Asoc.

    Proyecto Industrial:

    • Supermercado Bravo NacoCVling

    Proyecto de Infraestructura Pública:

    • Palacio de Justicia Santo Domingo Este – Constructora Rizek & Asoc.
    • Diseño Arquitectónico Destacado:
    • Plaza Paseo del Prado – Pérez Morales & Asoc.

    Diseño Estructural Destacado:

    • Aston Rubí City SuitesRubí Constructora e Ing. Luis Abbott Z.
    • Proyecto con Características Sostenibles:
    • The St. Regis Cap Cana Resort – Campagna Ricart & Asoc.

    Igualmente, se entregaron dos galardones especiales: un homenaje póstumo al arquitecto Bienvenido Pantaleón y el reconocimiento a la trayectoria destacada al arquitecto Francisco Batista "Don Cuqui".

    Expandir imagen
    Rosadella Serulle, Mari´a Isabel Serulle y Rosa Emelinda Serulle
    Rosadella Serulle, Mari´a Isabel Serulle y Rosa Emelinda Serulle (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Ginnette Malespi´n y Antonio Del Ermo
    Ginnette Malespi´n y Antonio Del Ermo (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
     Martha Hache´ y Carlos Garci´a
    Martha Hache´ y Carlos Garci´a (FUENTE EXTERNA)
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.