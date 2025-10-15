Vuelve "Marcas legendarias", el evento transforma la manera de emprender en RD
La cuarta edición del Laboratorio de Mentores llega para inspirar, conectar y llevar a la acción a quienes quieren construir negocios con propósito y poder
El próximo 17 de octubre, el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua será escenario de una jornada que promete sacudir la mente y el espíritu emprendedor del país: la cuarta edición del Laboratorio de Mentores "Marcas Legendarias".
Más que un evento, se trata de una experiencia inmersiva creada para impulsar a empresarios, emprendedores digitales y profesionales a pasar de la inspiración a la acción.
Aquí no se trata solo de escuchar fórmulas de éxito, sino de vivir un proceso real de transformación, con estrategias que ya han generado más de 100 millones de dólares en ventas online a nivel global.
"Laboratorio de Mentores es una experiencia de cambio. Ayuda a romper limitaciones, descubrir nuevas oportunidades y aprender a construir marcas que realmente trascienden", explica Jenniffer Arias, fundadora de la plataforma.
Mentores y conferencistas
El encuentro reunirá a un elenco de mentores internacionales que comparten una visión común: ayudar a los asistentes a diseñar su propio camino al éxito. Entre ellos estarán:
- Juan Martitegui, especialista en IA y negocios escalables
- Hensey Vega, referente en branding y posicionamiento
- Susi Vereecken, experta en liderazgo
- Gisel Castillo, innovación y transformación digital
- Alfonso Bastida y Christian Helmut, ventas premium
- Juan Carlos Barrios, productividad y liderazgo
- Geni Ramos, automatización de negocios digitales
Cada mentor llega con herramientas prácticas, experiencias vividas y estrategias comprobadas para que los participantes salgan con una hoja de ruta clara hacia la evolución de sus marcas.
Porque, como bien dice su lema, "las marcas legendarias no nacen, se construyen".