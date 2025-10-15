Vuelve "Marcas legendarias", el evento transforma la manera de emprender en RD

Jenniffer Arias, fundadora de la plataforma "Laboratorio de Mentores" ( FUENTE EXTERNA )

El próximo 17 de octubre, el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua será escenario de una jornada que promete sacudir la mente y el espíritu emprendedor del país: la cuarta edición del Laboratorio de Mentores "Marcas Legendarias".

Más que un evento, se trata de una experiencia inmersiva creada para impulsar a empresarios, emprendedores digitales y profesionales a pasar de la inspiración a la acción.

Aquí no se trata solo de escuchar fórmulas de éxito, sino de vivir un proceso real de transformación, con estrategias que ya han generado más de 100 millones de dólares en ventas online a nivel global.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/15/jenniffer-arias-be6d2870.jpg Jenniffer Arias, fundadora de la plataforma Laboratorio de Mentores. (FUENTE EXTERNA)

"Laboratorio de Mentores es una experiencia de cambio. Ayuda a romper limitaciones, descubrir nuevas oportunidades y aprender a construir marcas que realmente trascienden", explica Jenniffer Arias, fundadora de la plataforma.

Mentores y conferencistas

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/15/gisel-castillo-57559f03.jpg Gisel Castillo. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/15/juan-carlos-barrios-0877d45c.jpg Juan Carlos Barrios. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/15/susi-vereecken-03a3c156.jpg Suis Vereecken. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/15/geni-ramos-jpg-6f3696ff.jpg Geni Ramos. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/15/hensey-vega-don-brandon-07583957.jpg Hensey Vega. (FUENTE EXTERNA)

El encuentro reunirá a un elenco de mentores internacionales que comparten una visión común: ayudar a los asistentes a diseñar su propio camino al éxito. Entre ellos estarán:

Juan Martitegui , especialista en IA y negocios escalables

, especialista en IA y negocios escalables Hensey Vega , referente en branding y posicionamiento

, referente en branding y posicionamiento Susi Vereecken , experta en liderazgo

, experta en liderazgo Gisel Castillo , innovación y transformación digital

, innovación y digital Alfonso Bastida y Christian Helmut , ventas premium

, ventas premium Juan Carlos Barrios , productividad y liderazgo

, productividad y liderazgo Geni Ramos, automatización de negocios digitales

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/15/alfonso-bastida-y-christian-helmut-5bc697ab.jpg Alfonso Bastida y Christian Helmut. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/15/juan-martitegui-60a20bcc.jpg Juan Martitegui. (FUENTE EXTERNA)

Cada mentor llega con herramientas prácticas, experiencias vividas y estrategias comprobadas para que los participantes salgan con una hoja de ruta clara hacia la evolución de sus marcas.

Porque, como bien dice su lema, "las marcas legendarias no nacen, se construyen".