Hipermercados Olé recibe la Navidad
Los invitados hicieron un recorrido por las colecciones decorativas de temporada
Con música en vivo, personajes y una recreación de nieve, Hipermercados Olé recibió formalmente la temporada de Navidad 2025.
El encuentro se llevó a cabo en la sucursal de la avenida 27 de Febrero, bajo la conducción de la comunicadora Jenny Blanco, quien dio la bienvenida a los presentes con palabras cargadas de emoción y espíritu navideño.
Ella también invitó a hacer un recorrido por las instalaciones, donde fueron colocadas las diferentes colecciones de temporada, que responden a los gustos diversos: tradición, minimalismo, glam y otras, ideales para aportar estilo propio a la época.
Joelí Suriel, gerente de mercadeo y comunicaciones del grupo Olé, afirmó que el objetivo de Olé con este tipo de eventos es que cada familia
dominicana viva la Navidad con ilusión y cercanía.
La belleza de la época
Diario Libre recorrió la tienda, encontrando detalles que resaltan y marcan las tendencias en esta Navidad 2025.
La propuesta incluye artículos como pequeños arbolitos en ratam, para gustos más sencillos, minimalistas o que prefieren lo natural; artículos en terciopelo y lentejuelas doradas, evocando el lujo y la esencia festiva de la época.
La nostalgia de lo clásico es un infaltable. Su representación está en los colores vibrantes como el rojo y el verde, así como figuras como Santa Claus, renos, soldaditos, estrellas, maxi lazos y campanas.
Desde ya todos los artículos de las colecciones presentadas esta noches están disponibles en las diferentes sucursales de Olé, con ofertas.