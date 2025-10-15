×
Hipermercados Olé recibe la Navidad

Los invitados hicieron un recorrido por las colecciones decorativas de temporada

Expandir imagen
Hipermercados Olé recibe la Navidad
Jennifer Baba, Rosalía Rodríguez, Lisa Checo, Mayra Baba y Lisa María Rodríguez Checo.
(KEVON RIVAS)

Con música en vivo, personajes y una recreación de nieve, Hipermercados Olé  recibió formalmente la temporada de Navidad 2025.

El encuentro se llevó a cabo en la sucursal de la avenida 27 de Febrero, bajo la conducción de la comunicadora Jenny Blanco, quien dio la bienvenida a los presentes con palabras cargadas de emoción y espíritu navideño.

Ella también invitó a hacer un recorrido por las instalaciones, donde fueron colocadas las diferentes colecciones de temporada, que responden a los gustos diversos: tradición, minimalismo, glam y otras, ideales para aportar estilo propio a la época. 

Joelí Suriel, gerente de mercadeo y comunicaciones del grupo Olé, afirmó que el objetivo de Olé con este tipo de eventos es que cada familia 

dominicana viva la Navidad con ilusión y cercanía.

La belleza de la época

Expandir imagen
Pequeños  Santa Claus.
Pequeños Santa Claus. (KEVIN RIVAS)
Expandir imagen
Detalles en terciopelo.
Detalles en terciopelo. (KEVIN RIVAS)
Expandir imagen
Artículos que evocan la Navidad Tradicional.
Artículos que evocan la Navidad Tradicional. (KEVIN RIVAS)

Diario Libre recorrió la tienda,  encontrando detalles que resaltan y marcan las tendencias en esta Navidad 2025. 

La propuesta incluye artículos como pequeños arbolitos en ratam, para gustos más sencillos, minimalistas o que prefieren lo natural; artículos en terciopelo y lentejuelas doradas, evocando el lujo y la esencia festiva de la época.

La nostalgia de lo clásico es un infaltable. Su representación está en los colores vibrantes como el rojo y el verde, así como figuras como Santa Claus, renos, soldaditos, estrellas, maxi lazos y campanas.

Desde ya todos los artículos de las colecciones presentadas esta noches están disponibles en las diferentes sucursales de Olé, con ofertas.

Periodista dominicana con una maestría en Comunicación Corporativa. Titulada en estilismo y asesoría de imagen. Es una apasionada del contenido sobre la salud, la belleza, el buen vivir y la cultura.