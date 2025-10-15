Hipermercados Olé recibe la Navidad

Con música en vivo, personajes y una recreación de nieve, Hipermercados Olé recibió formalmente la temporada de Navidad 2025.

El encuentro se llevó a cabo en la sucursal de la avenida 27 de Febrero, bajo la conducción de la comunicadora Jenny Blanco, quien dio la bienvenida a los presentes con palabras cargadas de emoción y espíritu navideño.

Ella también invitó a hacer un recorrido por las instalaciones, donde fueron colocadas las diferentes colecciones de temporada, que responden a los gustos diversos: tradición, minimalismo, glam y otras, ideales para aportar estilo propio a la época.

Joelí Suriel, gerente de mercadeo y comunicaciones del grupo Olé, afirmó que el objetivo de Olé con este tipo de eventos es que cada familia

dominicana viva la Navidad con ilusión y cercanía.

La belleza de la época

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/16/img-20251015-wa0482-a4410e01.jpg Pequeños Santa Claus. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/16/img-20251015-wa0483-df95c9c7.jpg Detalles en terciopelo. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/16/img-20251015-wa0484-af3442f1.jpg Artículos que evocan la Navidad Tradicional. (KEVIN RIVAS)

Diario Libre recorrió la tienda, encontrando detalles que resaltan y marcan las tendencias en esta Navidad 2025.

La propuesta incluye artículos como pequeños arbolitos en ratam, para gustos más sencillos, minimalistas o que prefieren lo natural; artículos en terciopelo y lentejuelas doradas, evocando el lujo y la esencia festiva de la época.

La nostalgia de lo clásico es un infaltable. Su representación está en los colores vibrantes como el rojo y el verde, así como figuras como Santa Claus, renos, soldaditos, estrellas, maxi lazos y campanas.

Desde ya todos los artículos de las colecciones presentadas esta noches están disponibles en las diferentes sucursales de Olé, con ofertas.