Payless reabre su tienda más grande en República Dominicana, ubicada en Megacentro

Tras un proceso de remodelación, la cadena de calzado Payless celebró la reapertura de su tienda más grande en Latam, la cual está ubicada en el centro comercial Megacentro, en Santo Domingo Este.

Son 512 metros cuadrados de superficie, que dan respuesta a la gran concurrencia que presenta el local.

"Estamos cumpliendo un hito muy importante en nuestra compañía, con la renovación de la tienda más importante de Payless Latinoamérica ubicada en Megacentro. Este cambio es el inicio de una nueva imagen corporativa que iremos implementando en muchas de nuestras tiendas, con una colección exclusiva, y espacios más modernos y cómodos pensados para ofrecer una mejor experiencia a nuestros clientes", expresó Paul Vigoroux, gerente general de Payless República Dominicana.

Entre las mejoras que presenta el espacio se encuentra la iluminación, una nueva distribución del mobiliario, una zona de exhibición más atractiva al frente de la tienda, pantallas digitales en vitrinas, espacios dedicados a segmentos específicos, entre ellos:

La zona fashion para damas

Sneaker wall

El área para niños

Además, los clientes también disfrutarán de más cajas registradoras, áreas amplias de exhibición y nuevas colecciones que reflejan las últimas tendencias en calzado y accesorios para toda la familia manteniendo la calidad y el confort a precios competitivos.

También indicó que esta acción forma parte de un plan estratégico de Payless para modernizar sus tiendas en la región, creando ambientes más cómodos y visualmente atractivos, que fortalezcan la conexión emocional con sus consumidores.

Una historia de éxito

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/15/13102025-grand-opening-payless-de-mega-centro---samil-mateo-dominici6-babb572b.jpg Sneaker Wall (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/15/13102025-grand-opening-payless-de-mega-centro---samil-mateo-dominici3-d8e42d92.jpg Durante todo el evento y hasta su final, las artistas visuales María Fernanda (@Maferacolor) y Marova @marova. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/15/13102025-grand-opening-payless-de-mega-centro---samil-mateo-dominici8-cea82dcb.jpg Zona Fashion para Damas (SAMIL MATEO)

Denise Bernard, directora de Operaciones para Caribe y Centroamérica, expresó que "desde la apertura de nuestra primera tienda en República Dominicana, Payless ha sido recibida con gran aceptación por el consumidor local y se ha convertido en una escuela de formación de talento en el área de retail a nivel nacional. Hoy día, es la cadena de calzado más grande y con mayor cobertura de tiendas en todo el país bajo un mismo nombre".

Recalcó que, la tienda en Megacentro es la más grande de toda la cadena, siendo un ícono para la marca.

Como parte de su evolución, anunciaron que está desarrollando su nuevo programa de lealtad "Payless Club", el cual ofrecerá beneficios exclusivos, descuentos y experiencias especiales para sus clientes más fieles.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/15/13102025-grand-opening-payless-de-mega-centro---samil-mateo-dominici-503d71d5.jpg Juan Roberto Musa,Delane MariePatricia Peña y Enger Luna. (SAMIL MATEO)