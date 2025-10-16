Adocambio y AOCRD realizan la conferencia “Confianza & seguimiento”

La Asociación Dominicana de Intermediarios Cambiarios (Adocambio) y la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de República Dominicana (AOCRD) celebraron con gran éxito la conferencia Confianza & seguimiento: fortaleciendo la gestión de riesgo de LA/FT en la organización.

El evento reunió a profesionales del sector financiero, reguladores y expertos en cumplimiento con el propósito de fortalecer las estrategias nacionales de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

El encuentro, realizado en el Embassy Suites by Hilton, destacó por su alto nivel de participación e intercambio. Durante la jornada se vivió un ambiente de colaboración, transparencia y compromiso, reflejo del esfuerzo conjunto del sector por seguir elevando los estándares de cumplimiento en la República Dominicana.

Ponencias destacadas

El programa contó con la participación de reconocidos expertos del área:

José E. de Pool , director de Supervisión de Prevención de Lavado de Activos y Crímenes Financieros de la Superintendencia de Bancos (SB-RD), ofreció una ponencia magistral sobre la relevancia del seguimiento regulatorio y la construcción de una cultura de cumplimiento arraigada en la ética y la responsabilidad.

, director de Supervisión de Prevención de Lavado de Activos y Crímenes Financieros de la (SB-RD), ofreció una sobre la relevancia del seguimiento regulatorio y la construcción de una arraigada en la ética y la responsabilidad. Jorge Miró, consultor en Cumplimiento , Estrategia Financiera y Transformación Empresarial, abordó la integración de la gestión de riesgos con la innovación y la estrategia corporativa.

, Estrategia Financiera y Transformación Empresarial, abordó la integración de la con la innovación y la estrategia corporativa. Juan C. Medrano, fundador y presidente de J&A Global Compliance, quien compartió su experiencia en el diseño de sistemas de cumplimiento efectivos y sostenibles, destacando la importancia de la confianza como eje central de una cultura de prevención sólida.

La actividad estuvo encabezada por las señoras Clarisa Martínez Veras, presidenta de Adocambio, miembros de la Junta Directiva y Adalgisa Rosario, directora administrativa, quienes destacaron la relevancia de este tipo de espacios de formación continua y su impacto positivo en el fortalecimiento institucional del sector cambiario dominicano.

Compromiso continuo con la formación

Durante la jornada, los participantes analizaron casos prácticos, discutieron desafíos actuales y compartieron buenas prácticas en materia de gestión de riesgos de LA/FT, fortaleciendo así la cooperación entre el sector público y privado.

El alto nivel de preguntas e interacción con los ponentes evidenció el interés genuino del sector cambiario por mejorar sus capacidades preventivas y su compromiso con la transparencia.

A raíz del éxito de esta actividad, se planteó la posibilidad de coordinar sesiones de seguimiento, tales como talleres prácticos, clínicas de preparación para auditorías o encuentros técnicos, con el fin de seguir impulsando la formación continua de los asociados de Adocambio y fortalecer la red de cumplimiento en el país.

Un espacio para compartir y construir confianza

Más de un centenar de oficiales de cumplimiento, auditores, consultores y representantes de instituciones cambiarias participaron activamente en las sesiones, reafirmando el compromiso del sector con los más altos estándares de integridad y cumplimiento normativo.

El evento fue valorado como una plataforma de alto nivel para el intercambio de conocimientos y la consolidación de lazos de confianza entre instituciones y profesionales, posicionando a Adocambio y a la AOCRD como referentes en la promoción de la cultura de cumplimiento en la República Dominicana.

Finalmente se concluyó con el lanzamiento de la plataforma E-learning de la AOCRD, en alianza con OPEX Solution, que ofrece una biblioteca virtual, cursos, un mapa de delitos precedentes, una IA para consultas y un diagnóstico de riesgo, con el objetivo de fortalecer las capacidades de los profesionales en la prevención de LA/FT.

