AFP Crecer y Seguros Crecer celebran lanzamiento del programa "Generación Crecer"

Rosa Brito, Porfirio Báez, Ingrid García, alcalde SDE Dioris Astacio, Laura Sosa, Aracelys Terrero y Giancarlo Objío participaron en el lanzamiento del programa "Generación Crecer" de AFP Crecer y Seguros Crecer. ( FUENTE EXTERNA )

En un acto encabezado por autoridades locales, representantes empresariales y comunitarios, las empresas AFP Crecer y Seguros Crecer, del Centro Financiero Crecer (CFC), presentaron oficialmente el programa Generación Crecer, una iniciativa de relevo generacional centrada en la transformación de residuos sólidos y la promoción de empleos verdes en comunidades estratégicas de Santo Domingo Este.

La actividad tuvo lugar en la Alcaldía de Santo Domingo Este y contó con la participación de:

El alcalde Dioris Anselmo Astacio Pacheco .

. Ejecutivos de AFP y Seguros Crecer .

. Líderes comunitarios de Villa Duarte, Los Mina y Los Tres Brazos.

Empresarios locales.

Aliados como Green Depot, Infotep, Fundamoniarte,Parley for the Oceans, Ecobottle, ECO Trofeos, Mr. Pulito y Rattan Dominicano.

Durante el acto, Ingrid García, vicepresidenta de Gestión del Talento, Comunicación y Sostenibilidad del CFC, expresó: "No solo hablamos de reciclaje, hablamos de reinvención personal. Este proyecto conecta a nuestros adultos mayores con oportunidades reales de emprendimiento y empleabilidad".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/16/2-ingrid-garcia-giancarlo-objio-y-porfirio-baez-ab84868c.jpg Ingrid García, Giancarlo Objío y Porfirio Báez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/16/3-apolinar-peralta-maxima-antonia-y-rosa-elena-montero-5309d57c.jpg Apolinar Peralta, Máxima Antonia y Rosa Elena Montero. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/16/4-alcalde-sde-dioris-a-astacio-pacheco-y--porfirio-baez-fd7dacec.jpg Alcalde SDE Dioris A. Astacio Pacheco y Porfirio Báez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/16/5-presentacion-artistica-de-fundamoniarte-1-414799c7.jpg Presentación artística de Fundamioniarte. (FUENTE EXTERNA)

Por su parte, Giancarlo Objío, director de Comunicación Corporativa, Cultura y Sostenibilidad del CFC, afirmó: "Generación Crecer reafirma nuestro compromiso con una sostenibilidad centrada en las personas. Este programa reconoce el valor de los saberes ancestrales y busca convertirlos en puentes entre generaciones, con impacto ambiental, económico y humano".

El programa, desarrollado por las Empresas Crecer en alianza con Green Depot, promueve el rescate de conocimientos tradicionales mediante talleres intergeneracionales enfocados en la economía circular. En coordinación con Infotep, se impartirán capacitaciones en transformación de residuos en cuatro especialidades: lila, vidrio, madera y artesanía.

El evento incluyó intervenciones institucionales, una muestra de productos, una presentación artística de Fundamoniarte, que convirtió materiales reutilizados en instrumentos, así como la intervención del tenor Jonathan Spina, resaltando el valor cultural del proyecto.

Generación Crecer aspira a formar a más de 200 personas en su primer año, certificar sus competencias y fomentar microemprendimientos vinculados a la industria del reciclaje.

Ha realizado jornadas comunitarias y conversatorios de relevo generacional con la participación del Voluntariado Corporativo Crecer, entregando herramientas que impulsan la autonomía productiva. Este esfuerzo se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente los ODS 8, 10, 13 y 17.

Con Generación Crecer, las empresas Crecer continúan apostando por la transformación social desde la cercanía, reconociendo que el desarrollo sostenible comienza en las comunidades, con su gente y su cultura.

Acerca de las empresas Crecer

Las empresas Crecer forman parte del Centro Financiero Crecer (CFC), un ecosistema dedicado a promover el bienestar y la seguridad financiera de las familias dominicanas. AFP Crecer, con más de 21 años de trayectoria y más de 1.5 millones de afiliados, lidera el mercado de pensiones con soluciones innovadoras, educación financiera e inclusión social.

Seguros Crecer, con más de 900 mil asegurados y más de 18 años en el sector, ofrece protección confiable y soluciones resilientes adaptadas a las necesidades de sus clientes.

Sobre Green Depot

Green Depot es la primera fábrica de envases desechables biodegradables en República Dominicana y El Caribe, que utiliza la hoja de palma (yagua) como materia prima, integrando activamente a comunidades en su modelo de desarrollo sostenible.

Además, son expertos en desarrollo de proyectos de triple impacto. Fundada en 2011 como importadora de productos ecológicos, es una Empresa B Certificada desde 2022, comprometida con el impacto social, ambiental y económico.