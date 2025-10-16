Banco Popular promueve acciones durante el Mes de la Ciberseguridad 2025

El Banco Popular Dominicano cuenta con un avanzado Security Operations Center (SOC) y con un Network Operations Center (NOC), que velan por la estabilidad de los sistemas del banco. ( FUENTE EXTERNA )

Como parte de su compromiso con la educación en ciberseguridad y una cultura de prevención continua, el Banco Popular Dominicano presentó las acciones que desarrollará durante el Mes de Concientización de la Ciberseguridad 2025, a lo largo de las próximas semanas de octubre, dirigidas a clientes, pymes, colaboradores y otros grupos de interés.

Como primera iniciativa, la organización financiera realizó un webinario especializado para periodistas y comunicadores, titulado "Ciberseguridad para periodistas: cómo blindar tu trabajo y evitar difundir noticias falsas".

Esta jornada formativa reunió a profesionales de los medios de comunicación interesados en fortalecer sus conocimientos sobre amenazas digitales y buenas prácticas de seguridad.

Durante la sesión, se presentaron los principales riesgos cibernéticos que enfrentan los periodistas en su ejercicio diario, incluyendo la suplantación de identidad, los bulos apoyados en un mal uso de la inteligencia artificial, así como diversos ataques vinculados a la ingeniería social, como malware, smishing y phishing.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/16/bpd002-67b90ef2.jpg Gracias a estos centros, y al equipo humano altamente competente que los gestiona, el banco puede monitorear más de 30,000 eventos por segundo, garantizando una respuesta rápida y eficaz en torno a la ciberseguridad. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/16/bpd003-da6e9124.png El webinar fue impartido por el señor Diego Laverde, vicepresidente del Área de Seguridad de la Información del Banco Popular. Le acompaña la presentadora y conductora de televisión, María Alejandra Guzmán. (FUENTE EXTERNA)

Los participantes recibieron orientación sobre cómo protegerse ante estos riesgos y cómo contribuir a una cultura de verificación en el ecosistema mediático. La charla fue impartida por el señor Diego Laverde, vicepresidente del Área de Seguridad de la Información del Banco Popular.

Competencia interuniversitaria de ciberseguridad

Además de esta actividad, el Popular auspiciará a inicios de octubre la primera competencia interuniversitaria de ciberseguridad en el país tipo "Capture The Flag", organizada por Pentraze Cibersecurity y el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA).

Esta competencia, en la que participan jóvenes de una decena de universidades, está diseñada para evaluar habilidades técnicas en distintas áreas de la ciberseguridad.

Un mes de educación y prevención digital

Asimismo, en este mes de octubre se llevarán a cabo charlas para los proveedores de la organización financiera, entre ellos, un webinario especializado para desarrolladores tecnológicos. También se ofrecerá una conferencia para estudiantes de la Universidad ISA en Santiago y participaciones en paneles profesionales, entre otras actividades.

Igualmente, el banco promoverá contenido de valor como artículos del Blog del Popular, campañas a clientes, publicaciones en sus redes sociales y el pódcast "¡Alerta roja: nos han hackeado!", una audioserie de ficción que simula varios tipos de ciberataques a pequeñas empresas con el objetivo de ilustrar algunas de las prácticas riesgosas a las que se expone este colectivo.

Todos los contenidos y las recomendaciones de ciberseguridad están disponibles en la p+agina web de esta institución y en las redes sociales del Popular.

Sobre el Mes de la Ciberseguridad

El Mes de la Concienciación sobre la Ciberseguridad se originó en Estados Unidos en 2004, por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Alianza Nacional de Ciberseguridad (NCA), como una iniciativa para educar a la población sobre los riesgos y la importancia de protegerse en el entorno digital.

Con el tiempo, se extendió a otros países y regiones, adoptando un carácter global y se ha convertido en un esfuerzo colaborativo que incluye a gobiernos, el sector privado y expertos en ciberseguridad para promover las mejores prácticas en cuanto a la seguridad en línea.