Cementos Progreso Dominicana promueve la donación de sangre junto al Hemocentro Nacional

Colaboradores de Cementos Pogreso y el Hemocentro Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

En alianza con el Hemocentro Nacional, Cementos Progreso Dominicana realizó una jornada de donación de sangre como punto de partida de su programa de voluntariado corporativo Unidos por un Sueño, con el propósito de fomentar la cultura de donación voluntaria y derribar los mitos que todavía limitan la participación de muchas personas en este gesto solidario.

La jornada se realizó con la participación de colaboradores de Cementos Progreso Dominicana y especialistas del Hemocentro Nacional.

"En Cementos Progreso Dominicana promovemos la solidaridad como un valor fundamental de la compañía a través de nuestro voluntariado corporativo Unidos por un Sueño, que busca generar un impacto positivo en las comunidades y por ende en la sociedad general".

"La solidaridad es parte de nuestro ADN y hoy lo estamos haciendo de manera tangible: donando sangre, que es donar vida", expresó Enrique García, director Región Caribe de Cementos Progreso.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/16/jornada-2-fb47ae8e.jpg

"El país todavía enfrenta un gran desafío en materia de donación voluntaria de sangre. Aunque cada año se requieren aproximadamente 250,000 unidades, apenas logramos cubrir cerca de la mitad de esa demanda".

"Gracias a esta iniciativa, cada colaborador que participe como donante podrá disponer de sangre para sí o sus familiares durante los seis meses posteriores, siempre que haya disponibilidad sin necesidad de llevar donantes".

"Este beneficio que otorga el Hemocentro Nacional de manera general busca incentivar la participación voluntaria de la ciudadanía dominicana y promover una red de apoyo entre la empresa, sus colaboradores y la sociedad", afirmó el doctor Pedro Sing, director del Hemocentro Nacional.

El programa

"Unidos por un Sueño" es el programa de voluntariado corporativo de Cementos Progreso Dominicana, creado para construir comunidad, inspirar propósito y sumar voluntades que generen un impacto positivo en el entorno.

Bajo sus diferentes ejes de acción: salud, medio ambiente, infraestructura y desarrollo social, busca consolidar la visión de construir juntos el país donde todos queremos vivir.

"Nuestro propósito de construir juntos el país donde todos queremos vivir también se refleja en acciones como esta. La donación de sangre es una forma tangible que se vincula a nuestros valores solidarios como empresa de aportar al bienestar colectivo y de fortalecer los lazos que nos unen como comunidad", expresó Karina Cruz, gerente de Comunicaciones, Asuntos Corporativos e Impacto Social de Cementos Progreso Dominicana.

Esta jornada con el Hemocentro Nacional marca el inicio de una serie de actividades que fomentarán la participación de los colaboradores y la solidaridad colectiva como motor de transformación.

Te puede interesar Cementos Progreso llega a la República Dominicana