Embajada de Corea del Sur celebra la fiesta nacional de su país

La Embajada de la República de Corea del Sur celebró junto a los dominicanos el Día de la Fundación Nacional, durante un encuentro que se llevó a cabo en el salón Grand Piantini del hotel JW Marriott.

La línea de recibo estuvo presidida por el embajador de Corea del Sur, Sang Ryul Lee y su esposa, Minia Kang, junto a Injeong Gwak, segunda secretaria; Jinseon Yim, consejera; y Ilseok Son, consejero.

El acto protocolar fue un escenario de aspectos culturales que incluyó una exhibición y demostración de caligrafía, a cargo de Lee Jeong Hwa; un concierto de Gayageum, a cargo de Kim Sol y Gosu Lee Seong-Gi. También hubo una presentación de baile de K-Pop a cargo de K-Pop Demon Hunters Saja Boys.

Cooperación bilateral

Durante su discurso Sang Ryul Lee dijo que este año es muy especial para los coreanos porque han demostrado al mundo su resiliencia de democracia y la fortaleza del pueblo coreano.

Resaltó las relaciones diplomáticas, de amistad y de cooperación entre República Dominicana y Corea de Sur, durante 63 años. "El país encantador, con su posición estratégica en América Latina y el Caribe, está avanzando con paso firme hacia la adhesión a la OCDE.

Para él, Corea, sin el apoyo de nuestros aliados, incluida la República Dominicana, no podría haber alcanzado los logros económicos y democráticos sin precedentes a nivel mundial.

Mencionó que ambas naciones han trabajado en:

Construir una Torre de Progreso sólida.

La oficina pública de Energía de Corea (KEPCO), ha dedicado la última década para fortalecer las infraestructuras eléctricas dominicanas.

Cooperan en la Mesa Redonda Especial Corea-Centroamérica, el Foro de Comercio e Inversión, y el Foro de Cooperación Futura Corea-Caribe.

Corea también colabora con Unapec en la facultad de Negocios Internacionales, la experiencia de desarrollo económico de Corea y las futuras cooperaciones.

Inició la colaboración en la formación técnica vocacional con la construcción del Centro de Superación Comunitaria en Montecristi y pronto abrirán otro en Haina.

Se han donado cuatro autoclaves a igual número de hospitales: Hospital Municipal Julia Santana-Bahoruco, Hospital Municipal Pablo Paulino-Samaná, Hospital Docente Materno Infantil Virgen de la Altagracia-Higuey y Hospital Alberto Gautreaux-Samaná.

Dicho país oriental también ha impulsado varios programas de cooperación como el Manejo Integral del Sargazo, capacitación profesional de acuicultura y la protección forestal.

Este año, también realizó clases de K-POP y de idioma Coreano, el Festival Gastronómico en San Pedro de Macorís y pronto el Festival de la Convivencia en esa misma provincia.

