La Embajada de España en República Dominicana celebra la hispanidad

La Embajada de España en República Dominicana ofreció su tradicional recepción para celebrar el Día de la Hispanidad.

Fue un encuentro en el que destacaron los vínculos históricos que unen a ambas naciones y el papel que la cooperación española ha desempeñado a lo largo de casi cuatro décadas.

La embajadora Lorea Arribalzaga Ceballos, recordó que el pasado 20 de agosto presentó sus cartas credenciales al presidente Luis Abinader, quien calificó las relaciones bilaterales entre ambos países como "inmejorables".

Para la diplomática, esa expresión supone un desafío que asume "con humildad, sentido de responsabilidad e ilusión", con el objetivo de potenciar aún más el excelente nivel de las relaciones bilaterales.

"España está firmemente comprometida con los esfuerzos de la sociedad y las autoridades dominicanas en la consecución de las metas de desarrollo", subrayó la embajadora.

Recordó que en 2027 se cumplirán cuarenta años de presencia de la cooperación española en el país, y que el nuevo Marco de Asociación País, firmado en mayo pasado, orientará el trabajo conjunto hasta 2029.

Entre las prioridades, mencionó el fortalecimiento del estado social y de derecho, la formación técnica y profesional, la mejora de la calidad educativa y una gestión sostenible del territorio, con especial atención al acceso al agua potable y la gestión de los recursos hídricos.

Además, reafirmó el compromiso de España en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y niñas, señalando que "no puede hablarse de un pleno cumplimiento de los derechos humanos mientras no se garantice a las mujeres una vida libre de violencia".

La diplomática destacó también la importancia de la inversión de su país en República Dominicana.

"En 2023 y 2024 fuimos el segundo origen del flujo de inversión extranjera directa en el país", afirmó. Con 200 empresas españolas establecidas en territorio dominicano, España es el primer inversor extranjero en el sector turístico y mantiene una presencia creciente en el ámbito de las energías renovables.

La diplomática también anunció que el próximo 31 de octubre se inaugurará en Asturias, España, una sala dedicada a la emigración española en República Dominicana, en la Fundación Museo del Indiano de Colombres.

Con este proyecto, se busca rendir homenaje a los españoles que llegaron al país en el siglo XX en busca de una vida mejor, así como a los 200 mil dominicanos que hoy residen en España, contribuyendo al progreso de ambas naciones.

Proyectos compartidos

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/17/img-20251016-wa0330-ad0b0a37.jpg Al culminar el acto todos brindaron por la ocasión. En la imagen, Leonel Fernández, Faride Raful y Yeni Berenice Reynoso. (KEVIN RIVAS)

Al pronunciar su discurso, el canciller Roberto Álvarez reflexionó sobre el significado actual de la Hispanidad, a la que definió como "una comunidad de afectos y de trabajo que se reconoce en una lengua compartida y en la diversidad de sus acentos".

El ministro propuso tres compromisos para orientar el futuro de esta comunidad:

Dignidad y derechos, mediante el fortalecimiento de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos.

Prosperidad compartida, fomentando cadenas de valor, innovación y empleo a través de sectores como la energía, el turismo sostenible y la economía digital.

Educación, como puente para el conocimiento mutuo y el desarrollo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/17/img-20251016-wa0328-92716fcc.jpg Sonia Barbry y Celinés Toribio. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/17/img-20251016-wa0327-1df99bf5.jpg Paul Van Der Walt, Mriye Ormanci, Mathew Baril, Jacqueline De Lima y Carol Van Der Walt. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/17/img-20251016-wa0326-97275bc4.jpg Luis Bogaert, Nicole Morales y Francisco Caraballo. (KEVIN RIVAS)