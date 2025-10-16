×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Embajada de España en República Dominicana
Embajada de España en República Dominicana

La Embajada de España en República Dominicana celebra la hispanidad

Durante el encuentro se resaltaron las cooperación y amistad entre ambos países

  • Mayra Pérez Castillo - Twitter
  • Mayra Pérez Castillo - Facebook
Expandir imagen
La Embajada de España en República Dominicana celebra la hispanidad
Roberto Álvarez y Lorea Arribalzaga Ceballos. (KEVIN RIVAS)

La Embajada de España en República Dominicana ofreció su tradicional recepción para celebrar el Día de la Hispanidad.

Fue un encuentro en el que destacaron los vínculos históricos que unen a ambas naciones y el papel que la cooperación española ha desempeñado a lo largo de casi cuatro décadas.

La embajadora Lorea Arribalzaga Ceballos, recordó que el pasado 20 de agosto presentó sus cartas credenciales al presidente Luis Abinader, quien calificó las relaciones bilaterales entre ambos países como "inmejorables".

Para la diplomática, esa expresión supone un desafío que asume "con humildad, sentido de responsabilidad e ilusión", con el objetivo de potenciar aún más el excelente nivel de las relaciones bilaterales.

"España está firmemente comprometida con los esfuerzos de la sociedad y las autoridades dominicanas en la consecución de las metas de desarrollo", subrayó la embajadora.

Recordó que en 2027 se cumplirán cuarenta años de presencia de la cooperación española en el país, y que el nuevo Marco de Asociación País, firmado en mayo pasado, orientará el trabajo conjunto hasta 2029.

Entre las prioridades, mencionó el fortalecimiento del estado social y de derecho, la formación técnica y profesional, la mejora de la calidad educativa y una gestión sostenible del territorio, con especial atención al acceso al agua potable y la gestión de los recursos hídricos.

Además, reafirmó el compromiso de España en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y niñas, señalando que "no puede hablarse de un pleno cumplimiento de los derechos humanos mientras no se garantice a las mujeres una vida libre de violencia".

La diplomática destacó también la importancia de la inversión de su país en República Dominicana.

"En 2023 y 2024 fuimos el segundo origen del flujo de inversión extranjera directa en el país", afirmó. Con 200 empresas españolas establecidas en territorio dominicano, España es el primer inversor extranjero en el sector turístico y mantiene una presencia creciente en el ámbito de las energías renovables.

La diplomática también anunció que el próximo 31 de octubre se inaugurará en Asturias, España, una sala dedicada a la emigración española en República Dominicana, en la Fundación Museo del Indiano de Colombres.

Con este proyecto, se busca rendir homenaje a los españoles que llegaron al país en el siglo XX en busca de una vida mejor, así como a los 200 mil dominicanos que hoy residen en España, contribuyendo al progreso de ambas naciones.

Proyectos compartidos

Expandir imagen
[object HTMLTextAreaElement]
Al culminar el acto todos brindaron por la ocasión. En la imagen, Leonel Fernández, Faride Raful y Yeni Berenice Reynoso. (KEVIN RIVAS)

Al pronunciar su discurso, el canciller Roberto Álvarez reflexionó sobre el significado actual de la Hispanidad, a la que definió como "una comunidad de afectos y de trabajo que se reconoce en una lengua compartida y en la diversidad de sus acentos".

El ministro propuso tres compromisos para orientar el futuro de esta comunidad:

Dignidad y derechos, mediante el fortalecimiento de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos.

Prosperidad compartida, fomentando cadenas de valor, innovación y empleo a través de sectores como la energía, el turismo sostenible y la economía digital.

Educación, como puente para el conocimiento mutuo y el desarrollo.

Expandir imagen
Sonia Barbry y Celinés Toribio.
Sonia Barbry y Celinés Toribio. (KEVIN RIVAS)
Expandir imagen
<div>Paul Van Der Walt,  Mriye Ormanci, Mathew Baril, Jacqueline De Lima y Carol Van Der Walt. </div>
Paul Van Der Walt, Mriye Ormanci, Mathew Baril, Jacqueline De Lima y Carol Van Der Walt.
 (KEVIN RIVAS)
Expandir imagen
Luis Bogaert, Nicole Morales y Francisco Caraballo.<div><br></div>
Luis Bogaert, Nicole Morales y Francisco Caraballo.
 (KEVIN RIVAS)
TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Periodista dominicana con una maestría en Comunicación Corporativa. Titulada en estilismo y asesoría de imagen. Es una apasionada del contenido sobre la salud, la belleza, el buen vivir y la cultura.