Ikea ofrece una experiencia para toda la familia para recibir la Navidad, con sus nuevas colecciones

Con una actividad de creatividad juvenil, familiar y muy particular, el equipo de Ikea dieron la bienvenida a la Navidad 2025.

En su tienda de Santo Domingo reunieron a un grupo selecto, entre ellos seis ganadores de una actividad desarrollada en sus redes sociales.

Ellos conocieron de primera mano las novedades que trae la marca por la llegada de la temporada, los conceptos de decoración y los conquistaron a participar de juegos como envolver con una mano un regalo con su nuevo papel o responder preguntas de todos las informaciones que se dieron a lo largo de un recorrido por el espacio dedicado a la Navidad.

Tres conceptos

La propuesta incluye artículos para cada espacio del hogar. La colección gastronómica incluye sidra sin alcohol, chocolate con jengibre y ricas galletas.

El evento fue conducido por Victor García, responsable de Marketing de Ikea Dominicana y Alba Rodriguez, Marketing Manager de IKEA Caribe, quienes compartieron las inspiraciones detrás de las propuestas de decoración de la empresa de origen sueco. Ellas son: Vinterfint, Strala y Vintersaga.

"La Navidad es esa época donde los sueños se hacen realidad, donde cada rincón del hogar cobra vida con luces, aromas (justamente los presentes obtuvieron una vela aromática de canela como souvenir) y momentos para compartir", expresó Alba Rodríguez.

La colección Vinterfint invita a recrear el espíritu del invierno escandinavo con tonos clásicos rojo, verde y blanco y materiales naturales que evocan calidez, tradición y nostalgia. Diseñada junto a Evelina Kroon.

Katie Kirk y Gustav Westman incorpora desde adornos y textiles hasta vajillas y complementos decorativos que reinterpretan los iconos navideños con un toque moderno y alegre.

La colección Strala se orienta hacia la iluminación del hogar con estrellas, guirnaldas y amparas LED que llenan los espacios de brillo y acogimiento. Diseños de Lukas Bazle y Jennifer Idrizi aportan una atmósfera cálida y sostenible.

La colección gastronómica Vintersaga fue presentada por Isamar Rosado, Manager de IKEA Food, indicando que está compuesta por sabores de la Navidad sueca: galletas de jengibre, chocolates, mermeladas y el emblemático kit para construir la tradicional casita de jengibre.

Finalmente,se anunció que hasta este domingo 19 de octubre, se podrá disfrutar de hasta 25% de descuento en una selección de las colecciones Vinterfint y Strala.

María José Betances y los niños Vera María Álvarez, Andrés Álvarez, Andrea y Emma Betances.